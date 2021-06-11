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Nesta sexta-feira (11)

Vila Velha abre mais de 12 mil vagas para vacinação contra a Covid

A cidade também abre nesta sexta (11) vagas para a vacinação contra a gripe. Veja os horários dos agendamentos para as duas imunizações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2021 às 07:13

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 07:13

Vacinação em Vila Velha
Vacinação em Vila Velha Crédito: Letícia Siqueira / Secom PMVV
A Prefeitura de Vila Velha vai abrir mais vagas para a vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (11). Serão 12.250 vagas disponíveis, a partir das 15h, no site vacina.vilavelha.es.gov.br. Neste agendamento serão disponibilizadas doses da Pfizer e da AstraZeneca.
A partir das 15h, o agendamento será destinado para pessoas com 50 anos ou mais, sem comorbidades, que terão 5.750 vagas disponíveis. Já a partir das 15h30, mais 5 mil vagas serão disponibilizadas para pessoas entre 18 a 59 anos com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais, pessoas com outras comorbidades e pessoas com deficiência permanente.
Além destes dois grupos, serão contempladas 1.500 pessoas que precisam tomar a segunda dose da AstraZeneca, que já completaram 84 dias da aplicação da primeira dose.
Para quem conseguir fazer o agendamento, a aplicação das doses acontece a partir da próxima segunda-feira (14), de 9h às 16h, no ginásio do Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica; no Shopping Vila Velha, no Centro de Vila Velha; no Boulevard Shopping, em Itaparica; na Unidade de Saúde do Ibes; e na UMEF Tuffy Nader, na Barra do Jucu.
Até o momento, segundo a prefeitura, Vila Velha já aplicou 199.867 doses de vacinas contra a Covid, sendo 149.138 para primeira dose e 50.729 para segunda dose.

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6 MIL VAGAS DE VACINAS CONTRA A GRIPE

Além dos imunizantes contra a Covid-19, a Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar vagas para vacinação contra a gripe. Serão mais 6.765 vagas abertas no sistema de agendamento a partir das 14h desta sexta-feira (11). O endereço também é o vacina.vilavelha.es.gov.br.
As vagas serão destinadas ao público-alvo já vigente, composto por: crianças de seis meses a menores de seis anos; pessoas acima de 60 anos; gestantes e puérperas; professores e profissionais da saúde. Além desses, um novo público da Fase III da campanha será contemplado: pessoas com comorbidades. Serão 2.850 vagas destinadas a este público.
As comorbidades deste grupo são: doença respiratória crônica; doença cardíaca crônica; doença renal crônica; doença hepática crônica; doença neurológica crônica; diabetes; imunossupressão; obesidade grau III; transplantados e pessoas com trissomias.
Quem conseguir efetuar o agendamento, terá a aplicação das doses a partir da próxima segunda-feira (14), em 12 Unidades de Saúde do município e também no laboratório de Biopráticas da UVV.

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