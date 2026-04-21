Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares

Uma confusão durante uma festa terminou com um homem morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (21). A Polícia Militar (PM) encontrou o corpo de Lúcio Wanderley Santos Lima Filho, de 20 anos, caído ao lado da motocicleta Honda NXR 160 Bros vermelha que ele pilotava. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local e confirmou que a vítima foi atingida por disparos na cabeça, no ombro e nas costas.
De acordo com uma testemunha, Lúcio participava de uma festa em uma casa de eventos em Pontal do Ipiranga quando se envolveu em uma discussão. Durante a briga, ele teria ameaçado um homem com uma faca, e o suspeito teria reagido com ameaças de morte. O motivo do desentendimento não foi informado.
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.