Mutirão vai vacinar mais de 5 mil pessoas contra a Covid-19 no Kleber Andrade
A Prefeitura de Cariacica pretende vacinar 5.600 pessoas com 50 anos ou mais, sem comorbidades, neste sábado (12), em um mutirão no estádio Kleber Andrade.
Na última quarta-feira (9), o município abriu agendamento para 7.600 doses de vacina contra a Covid-19 para vacinação neste sábado. Ainda há doses disponíveis e o agendamento pode ser feito pelo site vacina.cariacica.es.gov.br.
Das mais de 7 mil doses disponíveis, 2 mil serão aplicadas em outros pontos de vacinação. Veja quais grupos já podem receber a vacina:
Primeira dose
- vacina da AstraZeneca para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos;
- trabalhadores da Educação, de escolas públicas e particulares entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, residentes em Cariacica ou que atuam no município (é necessário comprovar o vínculo de emprego e levar comprovante de residência
- primeira dose da Pfizer para gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias).
- idosos
- trabalhadores da saúde
Nesta sexta-feira (11) será realizada ainda a vacinação de ferroviários, no CRE Metropolitano, em Jardim América, conforme lista enviada pela empresa.