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Cariacica

Mutirão vai vacinar mais de 5 mil pessoas contra a Covid-19 no Kleber Andrade

Na última quarta-feira (9), o município abriu agendamento para 7.600 doses de vacina contra a Covid-19 para vacinação neste sábado (12). Do total, 5.600 são para pessoas acima de 50 anos. Ainda há doses disponíveis
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

11 jun 2021 às 07:58

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 07:58

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra Covid-19: Cariacica quer imunizar mais de 5 mil no sábado (12) Crédito: Ricardo Medeiros
Mutirão vai vacinar mais de 5 mil pessoas contra a Covid-19 no Kleber Andrade
A Prefeitura de Cariacica pretende vacinar 5.600 pessoas com 50 anos ou mais, sem comorbidades, neste sábado (12), em um mutirão no estádio Kleber Andrade.
Na última quarta-feira (9), o município abriu agendamento para 7.600 doses de vacina contra a Covid-19 para vacinação neste sábado. Ainda há doses disponíveis e o agendamento pode ser feito pelo site vacina.cariacica.es.gov.br.
Das mais de 7 mil doses disponíveis, 2 mil serão aplicadas em outros pontos de vacinação. Veja quais grupos já podem receber a  vacina:
Primeira dose
  • vacina da AstraZeneca para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos; 
  • trabalhadores da Educação, de escolas públicas e particulares entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, residentes em Cariacica ou que atuam no município (é necessário comprovar o vínculo de emprego e levar comprovante de residência
  • primeira dose da Pfizer para gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias).
Segunda dose da AstraZeneca 
  • idosos 
  • trabalhadores da saúde
Nesta sexta-feira (11) será realizada ainda a vacinação de ferroviários, no CRE Metropolitano, em Jardim América, conforme lista enviada pela empresa.

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