Astrazeneca diz que sua vacina tem eficácia de 64% contra variante Delta

A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva

variante Delta do coronavírus, identificada primeiramente na Índia, informou a farmacêutica nesta terça-feira (15). vacina para covid-19 desenvolvida pela Astrazeneca em parceria com a Universidade de Oxford tem eficácia de 64% contra a, informou a farmacêutica nesta terça-feira (15).

Já a proteção contra a variante Alfa, detectada originalmente no Reino Unido, é de 74%. No Brasil, as doses da Astrazeneca são envasadas pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) e utilizadas pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização (PNI).

De acordo com comunicado publicado pela farmacêutica, a vacina desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, porém, tem eficácia de 92% contra hospitalizações entre infectados com a variante Delta e de 86% no caso da variante Alfa.