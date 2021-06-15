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Covid-19

Astrazeneca diz que sua vacina tem eficácia de 64% contra variante Delta

Já a proteção contra a variante Alfa, detectada originalmente no Reino Unido, é de 74%, segundo a  a farmacêutica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jun 2021 às 10:57

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 10:57

Vacina de Oxford
A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
A vacina para covid-19 desenvolvida pela Astrazeneca em parceria com a Universidade de Oxford tem eficácia de 64% contra a variante Delta do coronavírus, identificada primeiramente na Índia, informou a farmacêutica nesta terça-feira (15).
Já a proteção contra a variante Alfa, detectada originalmente no Reino Unido, é de 74%. No Brasil, as doses da Astrazeneca são envasadas pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) e utilizadas pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização (PNI).
De acordo com comunicado publicado pela farmacêutica, a vacina desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, porém, tem eficácia de 92% contra hospitalizações entre infectados com a variante Delta e de 86% no caso da variante Alfa. 
"Esta evidência mostra que a vacina contra covid-19 da Astrazeneca oferece um alto nível de proteção contra a variante Delta, que atualmente é um foco de preocupação devido à sua transmissão rápida", diz a vice-presidente executivo de Pesquisa e Desenvolvimento de Biofarmacêuticos do laboratório.

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