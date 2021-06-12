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Ministério da Saúde

Saúde recebe mais 2,7 milhões de doses de AstraZeneca

O Ministério da Saúde confirmou, na noite de desta sexta-feira (12), o recebimento de um novo lote de vacinas; pela manhã, Butantan entregou 800 mil dose

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 08:11

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

12 jun 2021 às 08:11
Vila Velha aplica primeira dose da vacina da Oxford/AstraZeneca em enfermeira de Unidade de Saúde
A pasta informou que 800 mil doses da CoronaVac foram entregues pelo instituto Butantan e que serão, em breve, distribuídas através do Plano Nacional de Imunização (PNI). Crédito: Fernando Madeira
O Ministério da Saúde informou na noite de sexta-feira (11) que um lote de 2,7 milhões de doses da vacina AstraZeneca foi recebido. Pela manhã, a pasta informou que 800 mil doses da CoronaVac foram entregues pelo instituto Butantan e que serão, em breve, distribuídas através do Plano Nacional de Imunização (PNI).
Segundo informou a pasta em comunicado, as doses serão distribuídas por todos os estados e o Distrito Federal. Mais doses são esperadas para o mês de junho.
O Vacinômetro informa que cerca de 109,4 milhões de doses de vacina já foram distribuídas. Destas, 76,7 milhões foram aplicadas.
A expectativa, de acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é que 160 milhões de brasileiros sejam vacinados até dezembro.

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