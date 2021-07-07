Covid-19: Guarapari abre agendamento para vacinar pessoas acima de 30 anos

A cidade de Guarapari abre nesta quinta-feira (8), às 16h30, o primeiro agendamento do município para a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 30 anos. Serão disponibilizadas 2.118 doses, e a marcação deverá ser feita no site da Prefeitura de Guarapari, no link da página de agendamentos.
A vacinação será realizada no sábado (10) e na segunda-feira (12), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. Não haverá drive-thru.
No ato da vacinação, é necessário levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.