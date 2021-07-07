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Imunização

Covid-19: Guarapari abre agendamento para vacinar pessoas acima de 30 anos

É a primeira vez que o município abre marcação de vacina contra a Covid-19 para a faixa etária. Vacinação será realizada no sábado (10) e na segunda-feira (12)

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2021 às 19:01
Guarapari dá inicio à vacinação contra a Covid-19
Guarapari abre agendamento para pessoas com mais de 30 anos nesta quinta-feira (8) Crédito: Prefeitura de Guarapari
A cidade de Guarapari abre nesta quinta-feira (8), às 16h30, o primeiro agendamento do município para a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 30 anos. Serão disponibilizadas 2.118 doses, e a marcação deverá ser feita no site da Prefeitura de Guarapari, no link da página de agendamentos.
A vacinação será realizada no sábado (10) e na segunda-feira (12), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. Não haverá drive-thru.
No ato da vacinação, é necessário levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

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