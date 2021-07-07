Novas remessas de vacinas devem chegar ao Espírito Santo em breve, segundo publicação do governador Renato Casagrande em rede social, na tarde desta quarta-feira (8). A expectativa é que os voos com os lotes cheguem nesta semana.
Covid-19 - ES vai receber remessas com 78 mil doses de vacinas
No perfil do governador no Twitter, Casagrande descreveu que o Ministério da Saúde vai enviar mais dois lotes de vacinas, sendo 22 mil doses do imunizante da CoronaVac e mais 56.160 doses do laboratório Pfizer. "Todas as vacinas salvam vidas. Faça seu agendamento", orienta Casagrande.