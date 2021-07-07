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Imunização

Covid-19: ES vai receber remessas com 78 mil doses de vacinas

O governador Renato Casagrande informou, em rede social, que lotes a serem enviados são de imunizantes da Coronavac e da Pfizer

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 17:23

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

07 jul 2021 às 17:23
Lote de vacinas da Pfizer chega ao Espírito Santo na madrugada desta sexta-feira (18)
Lote de vacinas da Pfizer em remessa já enviada ao Espírito Santo Crédito: Divulgação/Ministério da Saúde
Novas remessas de vacinas devem chegar ao Espírito Santo em breve, segundo publicação do governador Renato Casagrande em rede social, na tarde desta quarta-feira (8). A expectativa é que os voos com os lotes cheguem nesta semana. 
Covid-19 - ES vai receber remessas com 78 mil doses de vacinas
No perfil do governador no Twitter, Casagrande descreveu que o Ministério da Saúde vai enviar mais dois lotes de vacinas, sendo 22 mil doses do imunizante da CoronaVac e mais  56.160 doses do laboratório Pfizer. "Todas as vacinas salvam vidas. Faça seu agendamento", orienta Casagrande.

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