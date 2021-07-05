Vila Velha, Cariacica e Serra podem ficar sem água nesta quinta (08)

Moradores de sete bairros da Grande Vitória podem ficar sem abastecimento de água nesta quinta-feira (08), no período das 08 às 18 horas . A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que vai interligar redes para melhorar o abastecimento nos bairros nos municípios de Serra, Cariacica e Vila Velha.
A Cesan alerta que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água, e que o abastecimento será retomado de forma gradativa em até 24 horas após o fim dos serviços.
CONFIRA A LISTA DOS BAIRROS NOS TRÊS MUNICÍPIOS:
SERRA
- Feu Rosa
- Vila Nova de Colares
CARIACICA
- Jardim América
- Vasco da Gama
VILA VELHA
- Cobi de Baixo
- Cobi de Cima
- São Torquatro