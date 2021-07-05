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Vila Velha, Cariacica e Serra podem ficar sem água nesta quinta (08)

Sete bairros podem ter o abastecimento afetado nesta quinta-feira (08), segundo a Cesan; interrupção é necessária para a execução de serviços de interligação da rede

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 18:39

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

05 jul 2021 às 18:39
Torneira
A Cesan alerta que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água e que o abastecimento será retomado de forma gradativa.  Crédito: Reprodução/Pixabay
Moradores de sete bairros da Grande Vitória podem ficar sem abastecimento de água nesta quinta-feira (08), no período das 08 às 18 horas . A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que vai interligar redes para melhorar o abastecimento nos bairros nos municípios de Serra, Cariacica e Vila Velha. 
A Cesan alerta que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água, e que o abastecimento será retomado de forma gradativa em até 24 horas após o fim dos serviços.

CONFIRA A LISTA DOS BAIRROS NOS TRÊS MUNICÍPIOS: 

SERRA

  • Feu Rosa
  • Vila Nova de Colares 

CARIACICA 

  • Jardim América
  • Vasco da Gama 

VILA VELHA

  • Cobi de Baixo
  • Cobi de Cima
  • São Torquatro

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