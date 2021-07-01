Grande Vitória tem mais de 34 mil vagas para vacinação; veja como agendar

Vacinação contra a Covid-19 em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

vão disponibilizar mais de 34 mil vagas para vacinar contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira (01). As imunizações são para vários públicos: maiores de 35 anos sem comorbidades, grávidas e puérperas, trabalhadores das áreas da educação, segurança pública e das empresas de transporte rodoviário e ferroviário. Os municípios da Grande Vitória vão disponibilizar mais de 34 mil vagas para vacinar contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira (01). As imunizações são para vários públicos: maiores de 35 anos sem comorbidades, grávidas e puérperas, trabalhadores das áreas da educação, segurança pública e das empresas de transporte rodoviário e ferroviário.

Confira quais municípios vão vacinar nos próximos dias e como garantir a sua vaga:



VITÓRIA

A vacinação será realizada nesta sexta-feira (2) no Maanaim Vitória e no ginásio da Faculdade Salesiano, das 8 às 16 horas, e nas unidades de saúde das 8 às 16 horas, e nas unidades de saúde da Praia do Suá e Centro (US Vitória), das 16 às 20 horas.

No sábado (3), as doses serão aplicadas no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano, na Igreja Batista de Jardim da Penha, na quadra da associação de moradores de Bairro República e nas unidades de saúde dos bairros Jardim Camburi e Santo Antônio.

CARIACICA

Em Cariacica, vão acontecer dois tipos de agendamento. O primeiro vai ser realizado nesta quinta-feira (01) para o público de 40 anos ou mais sem comorbidade, trabalhadores das áreas da educação, segurança pública e das empresas de transporte rodoviário e ferroviário, além de gestante e puérperas.

Para este grupo estarão disponíveis três mil vagas. O agendamento será aberto a partir das 14h, pelo site vacina.cariacica.es.gov.br

Na sexta-feira (02), Cariacica também abre agendamento com três mil vagas para pessoas com 38 anos ou mais sem comorbidades . O agendamento deve ser realizado a partir das 14h.

Segundo o município, a vacinação será realizada no sábado.

A prefeitura destaca ainda que haverá 2 mil vagas para segunda dose da Astrazeneca para pessoas que tomaram a vacina com 70 dias de intervalo entre 1ª e 2ª dose. O agendamento estará disponível a partir das 17h.

SERRA

Na Serra, serão disponibilizadas 2.085 vagas para a segunda dose das vacinas Coronavac e Astrazeneca. O agendamento deve ser feito a partir das 20h pelo site serra.es.gov.br

VILA VELHA

, a Secretaria de Saúde irá disponibilizar, na tarde desta quinta-feira (01), 15.200 vagas para agendamento de vacinação contra o coronavírus. Dessas, 14.200 vagas serão para o público de 35 anos ou mais e mil vagas para agendamento da segunda dose da Coronavac. Em Vila Velha , a Secretaria de Saúde irá disponibilizar, na tarde desta quinta-feira (01), 15.200 vagas para agendamento de vacinação contra o coronavírus. Dessas, 14.200 vagas serão para o público de 35 anos ou mais e mil vagas para agendamento da segunda dose da Coronavac.

A fim de atender todos os munícipes, uma nova tática foi adotada por esta gestão: os agendamentos serão disponibilizados por faixa etária, com intervalo de 1 hora entre elas. Ficarão distribuídos da seguinte forma: às 15h, os agendamentos abrem para o público de 35 e 36 anos; às 16h, as vagas serão para o público de 37 e 38 anos; às 17h, para a população de 39 ou mais e também para aqueles que precisam da segunda dose do imunizante Coronavac.



O agendamento deverá ser feito pelo link https://vacina.vilavelha.es.gov.br/#/

GUARAPARI

Em Guarapari, o agendamento vai acontecer na sexta-feira (02), a partir das 16h30, pelo site da prefeitura. Serão disponibilizadas 1.500 doses da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 35 anos.



A imunização acontecerá no domingo (04) no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. Desta vez não haverá Drive Thru.