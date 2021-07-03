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Redução na pandemia

Covid-19: Grande Vitória tem a menor taxa de transmissão desde agosto

Os números foram apresentados pelo Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), que monitora dos dados relacionados à pandemia da Covid-19 no ES

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 20:11

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

03 jul 2021 às 20:11
Taxa de transmissão da Covid-19 no Espírito Santo
Taxa de transmissão da Covid-19 na Grande Vitória Crédito: Divulgação/NIEE
A região da Grande Vitória registrou a menor taxa de transmissão da Covid-19 desde o mês de agosto do ano passado (2020). Os dados sobre o impacto da pandemia foram apresentados pelo Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológico (NIEE).
As informações extraídas do Painel Covid-19 no dia 1º de julho deste ano indicam que, no dia 11 de junho, a taxa de transmissão nos municípios de VitóriaVila VelhaCariacica e Serra era de 0,54, ou seja, quando 100 pessoas contaminadas infectam outras 54.
Covid-19 - Grande Vitória tem a menor taxa de transmissão desde agosto
Segundo o NIEE, os registros indicam que esse valor havia sido registrado pela última vez no dia 14 de agosto do ano passado. A expectativa é sempre a de que a taxa se mantenha abaixo de 1, o que representa que o ritmo de contágio está desacelerando. Quando o número está acima de 1, significa que a transmissão está aumentando. 
De acordo com o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, esse comportamento está relacionado com a adoção da quarentena preventiva, a expansão de leitos de UTI, o mapa e à matriz de risco e a vacinação contra a Covid-19, iniciada em janeiro deste ano.
"O Espírito Santo vem acumulando 14 semanas de queda global de casos confirmados e também uma tendência de queda dos óbitos nas últimas 12 semanas. A queda mais rápida está acontecendo na Grande Vitória, que chegou a esse patamar e registrou uma taxa de transmissão de 0,54, que é a menor desde o dia 14 de agosto", ressaltou Lira.
Em seu pronunciamento na tarde desta sexta-feira (2), o governador Renato Casagrande falou sobre o comportamento da pandemia no Espírito Santo. Entre os destaques, Casagrande apresentou o mapa de risco, que não conta com nenhuma cidade em risco alto, falou sobre o ritmo de vacinação e comemorou a redução da ocupação de leitos para tratar pacientes com Covid-19.
"Temos 14 semanas em queda com relação à transmissão. Temos 12 semanas em queda em relação aos óbitos. Nós já chegamos a 75 óbitos por dia. Hoje temos, em média, 15 perdas por dia, que ainda é um número alto. A taxa de transmissão na Grande Vitória está em 0,54. No interior, 0,9. A taxa geral do Espírito Santo, um pouco maior que 0,7. Quanto menor a taxa, menor a transmissão".

Taxa de transmissão da Covid-19 no ES

TAXA NO ES E NO INTERIOR

Quando todos os municípios são envolvidos, a taxa de transmissão do Estado identificada no dia 11 de junho é de 0,73. Neste cenário, 100 pessoas poderiam infectar 73 indivíduos. O número é o menor desde o dia 4 de setembro de 2020, quando foi contabilizada a taxa de 0,71, o que significa que 100 pessoas transmitiam a doença para outras 71.
Já no interior, a taxa era 0,9, quando 100 pessoas passavam o vírus para 90. De acordo com o NIEE, a menor média foi contabilizada no dia 7 de maio deste ano, quando a taxa era 0,81. Naquele caso, 100 indivíduos contaminavam mais 81.
"Considerando o que está acontecendo com os casos confirmados e a média móvel de óbitos da Grande Vitória, tudo indica que até o dia 18 de junho a tendência é observarmos a menor taxa de transmissão da Grande Vitória desde o início da pandemia", adiantou.

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