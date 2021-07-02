Vitória abre agendamento para vacinação acima de 35 anos nesta sexta (2)

A Prefeitura de Vitória abrirá às 18 horas desta sexta-feira (2) vagas para agendamento de vacinas contra a Covid-19. O anúncio foi feito às 17 horas e deverá contemplar o público com mais de 35 anos.

A Prefeitura de Vitória abrirá às 18 horas desta sexta-feira (2) vagas para agendamento de vacinas contra a Covid-19. O anúncio foi feito às 17 horas e deverá contemplar o público com mais de 35 anos.