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Imunização

Vitória abre agendamento para vacinação acima de 35 anos nesta sexta (2)

A marcação será aberta às 18h  para aplicação da vacina no sábado (3), segunda (4) e terça-feira (5)

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 17:16

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

02 jul 2021 às 17:16
Cariacica realiza mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Estádio Kleber Andrade
Vacinação contra a Covid-19  Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura de Vitória abrirá às 18 horas desta sexta-feira (2) vagas para agendamento de vacinas contra a Covid-19. O anúncio foi feito às 17 horas e deverá contemplar o público com mais de 35 anos. 
A Secretaria Municipal de Saúde informou que serão 2.800 novas vagas para receber o imunizante.  O agendamento deve ser feito no site da prefeitura ou pelo aplicativo Vitória Online. 
A vacinação será realizada nos seguintes dias e locais:
  • Sábado (3): na unidade de saúde do Centro (US Vitória);
  • Segunda-feira (5): entre 16 e 20 horas, nas unidades do Centro (US Vitória) e da Praia do Suá;
  • Terça-feira (6): no Maanaim Vitória, no ginásio do Salesiano (Forte São João), na Igreja Batista de Jardim da Penha, na quadra da associação de moradores de Bairro República e nas unidades de saúde de Jardim Camburi e Santo Antônio.
Até o momento, Vitória já aplicou 290.742 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 199.550 da primeira dose, o que representa 54,5% da população, e 91.192 da segunda dose e dose única, o que equivale a 24,9% da população totalmente imunizada.

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