Amazonas não registra mortes por Covid, o que não ocorria desde novembro

O dia 6 de novembro de 2020 foi a última vez em que não houve registro de mortes por Covid, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Antes disso, nos dias 25 de junho e 1º de abril, ambos de 2020, também não tinham sido registradas mortes pela doença.
Desde a primeira morte registrada no estado, de 25 a 30 de março também não houve registros de óbitos.
Não haver registros de mortes não significa, necessariamente, que não houve óbitos por Covid neste dia. Além de existir subnotificação, são comuns os atrasos nos registros.
De toda forma, os dados de mortes por Covid no estado vinham mantendo patamares baixos recentemente. A média de mortes dos últimos sete dias foi de 7 óbitos. Considerando os meses de junho e julho, o dia com mais mortes registradas no estado foi 4 de junho, com 26 óbitos.