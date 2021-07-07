Amazonas não registra mortes por Covid, o que não ocorria desde novembro

Em janeiro, Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebeu trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus Crédito: Fernando Madeira

Amazonas não teve registro de mortes por Covid , nesta terça-feira (6). O estado foi uma das áreas mais fortemente afetadas pela pandemia e chegou a passar por uma crise de abastecimento de oxigênio hospitalar em janeiro deste ano.

O dia 6 de novembro de 2020 foi a última vez em que não houve registro de mortes por Covid, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Antes disso, nos dias 25 de junho e 1º de abril, ambos de 2020, também não tinham sido registradas mortes pela doença.

Desde a primeira morte registrada no estado, de 25 a 30 de março também não houve registros de óbitos.

Não haver registros de mortes não significa, necessariamente, que não houve óbitos por Covid neste dia. Além de existir subnotificação, são comuns os atrasos nos registros.