Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Amazonas não registra mortes por Covid, o que não ocorria desde novembro
Pandemia

Amazonas não registra mortes por Covid, o que não ocorria desde novembro

O estado foi uma das áreas mais fortemente afetadas pela pandemia e chegou a passar por uma crise de abastecimento de oxigênio hospitalar em janeiro deste ano. A média de mortes dos últimos sete dias foi de 7 óbitos.

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 07:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2021 às 07:36
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Em janeiro, Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebeu trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus Crédito: Fernando Madeira
Amazonas não teve registro de mortes por Covid, nesta terça-feira (6). O estado foi uma das áreas mais fortemente afetadas pela pandemia e chegou a passar por uma crise de abastecimento de oxigênio hospitalar em janeiro deste ano.
O dia 6 de novembro de 2020 foi a última vez em que não houve registro de mortes por Covid, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Antes disso, nos dias 25 de junho e 1º de abril, ambos de 2020, também não tinham sido registradas mortes pela doença.
Desde a primeira morte registrada no estado, de 25 a 30 de março também não houve registros de óbitos.
Não haver registros de mortes não significa, necessariamente, que não houve óbitos por Covid neste dia. Além de existir subnotificação, são comuns os atrasos nos registros.
De toda forma, os dados de mortes por Covid no estado vinham mantendo patamares baixos recentemente. A média de mortes dos últimos sete dias foi de 7 óbitos. Considerando os meses de junho e julho, o dia com mais mortes registradas no estado foi 4 de junho, com 26 óbitos.

Veja Também

Doses da Janssen doadas pelos EUA ao Brasil estava aptas para uso e foram aprovadas pela Anvisa

"Enquanto o presidente tiver apoio, ele não sofre impeachment", diz Casagrande

Influenza: entenda por que você não deve abrir mão da vacina da gripe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Amazonas Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados