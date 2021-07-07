"Enquanto o presidente tiver apoio, ele não sofre impeachment", diz Casagrande

Prestação de contas do governador Renato Casagrande (PSB) à Assembleia Legislativa Crédito: Ellen Campanharo

"Enquanto o presidente da República tiver apoio popular, ele não sofrerá um processo de impeachment", afirmou o socialista, que ainda alertou:

"O presidente Jair Bolsonaro tem que tomar muito cuidado para não perder prestígio junto à sociedade, porque o processo de impeachment é praticamente um ato político, não é um ato técnico" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

Durante os 40 minutos em que discursou na tribuna, o chefe do Palácio Anchieta priorizou ações do governo estadual, mas deu algumas alfinetadas no Palácio do Planalto, do qual é crítico, ao dizer que o Espírito Santo "sempre prezou pela ciência" no combate à pandemia.

Casagrande também criticou a forma como o governo de Jair Bolsonaro reagiu às suspeitas de irregularidades que envolvem a negociação de vacinas pelo Ministério da Saúde . O presidente é alvo de um inquérito que investiga se ele cometeu crime de prevaricação, que é quando um agente público deixa de tomar alguma atitude para satisfazer um interesse pessoal.

Para Casagrande, as denúncias precisam ser esclarecidas e não simplesmente negadas. "Qualquer suspeita de irregularidade que recaia sobre o governo, qualquer que seja o governo, é fundamental que o governante, em vez de reagir simplesmente negando, que ele possa buscar informações e prestar informações ao Ministério Público, ao Senado, à CPI, para que tudo fique claro", ressaltou.

Um dos focos da CPI da Covid no Senado tem sido a apuração de supostos desvios que envolvem os imunizantes, entre eles uma denúncia de oferecimento de propina feita por um servidor do Ministério da Saúde em negociação de doses da vacina AstraZeneca.

O governador Renato Casagrande classificou como graves as denúncias, mas defendeu que a CPI aprofunde nas investigações para então enviar um relatório final ao Ministério Público.