Entenda o "superpedido" de impeachment de Bolsonaro, que lista 23 crimes

Presidente Jair Bolsonaro é alvo de superpedido de impeachment que o acusa de cometer 23 crimes diferentes Crédito: Isac Nóbrega/PR

Entidades da sociedade civil e integrantes de partidos de oposição apresentaram, na última quarta-feira (30), um "superpedido" de impeachment contra Jair Bolsonaro (sem partido). Com 271 páginas, o documento lista 23 crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente desde o início do governo.

O requerimento conta com 46 assinaturas e reúne argumentos apresentados nos mais de 120 pedidos de impeachment – um recorde contra um presidente da República – que já foram protocolados na Câmara dos Deputados, mas que não saíram do papel. A responsabilidade de abrir um processo cabe ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Além de crimes que violam a vida, atentam contra Poderes e buscam atrapalhar investigações, o texto cita as denúncias que envolvem o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), em irregularidades no contrato da compra da vacina indiana Covaxin.

O caso é investigado pelo Ministério Público Federal e foi revelado pelos irmãos Miranda à CPI da Covid no Senado. O pedido aponta indícios de omissão por parte de Bolsonaro. De acordo com os irmãos, ele foi comunicado sobre as irregularidades e nada fez.

Ao todo, 23 crimes são atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro, divididos em sete categorias, ou artigos da Lei 1.079. Confira os principais pontos do "superpedido" de impeachment:

CRIMES CONTRA A EXISTÊNCIA DA UNIÃO

Artigo 5º, inciso 3 - Cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade.

CRIMES CONTRA O LIVRE EXERCÍCIO DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO E DOS ESTADOS

Artigo 6º, inciso 1 - Tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir por qualquer modo o funcionamento de qualquer de suas Câmaras.

Artigo 6º, inciso 7- Praticar contra os poderes estaduais ou municipais ato definido como crime neste artigo.

Enquadram-se nesses crimes a participação e o incentivo do presidente às manifestações antidemocráticas que pediram o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e a reedição do AI-5, instrumento da ditatura militar. Inclui-se também os constantes ataques feitos por Bolsonaro a ministros do STF.

Nos protestos, Bolsonaro também desafiou a autonomia dos estados e de municípios e suas competências no combate à pandemia.

CRIMES CONTRA O EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS, INDIVIDUAIS E SOCIAIS

Artigo 7º, inciso 5 - Servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder, ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua.

Caracterizam o crime a falta de repreensão às falas do general Augusto Heleno, que definiu como "chantagem" as prerrogativas do Poder Legislativo, além dos frequentes elogios à ditadura e a violação de direitos humanos. Nesse artigo também pode-se incluir a suposta omissão de Bolsonaro em relação a denúncias que envolvem irregularidades no contrato da Covaxin.

Artigo 7º, inciso 8 - Provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis.

Aqui é citada a troca do comando do Ministério da Defesa e de todos os comandos das Forças Armadas , no fim de março deste ano. Associa-se a decisão a insatisfação do presidente Jair Bolsonaro com a "falta de apoio" das Forças Armadas às bandeiras do governo. A mudança é vista como incitação dos militares à desobediência à lei ou infração à disciplina.

Artigo 7º, inciso 9 - Violar patentemente qualquer direito ou garantia individual constante do art. 141 e bem assim os direitos sociais assegurados no artigo 157 da Constituição.

Um dos argumentos para atribuir esse crime a Bolsonaro é o comportamento do presidente na condução da pandemia, incentivando aglomerações, a imunidade de rebanho, o uso de medicamentos com ineficácia comprovada por órgãos de saúde, além da ausência de máscaras.

A postura é apontada como fundamental para levar parte da população a não aderir a medidas sanitárias básicas e, com isso, contribuir para o aumento dos casos de contaminação.

CRIMES CONTRA A SEGURANÇA INTERNA

Artigo 8º, inciso 7 - Permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei federal de ordem pública.

Cita-se a tentativa de Bolsonaro de trocar o comando da Polícia Federal – denúncia que foi feita pelo ex-ministro Sergio Moro – para colocar alguém que pudesse repassar informações de investigações que envolviam os filhos do presidente. O texto aponta que houve uma clara tentativa de manipular informações.

Artigo 8º, inciso 8 - Deixar de tomar, nos prazos fixados, as providências determinadas por lei ou tratado federal e necessário a sua execução e cumprimento.

São citados aqui os inúmeros pronunciamentos do presidente que foram contra medidas sanitárias e orientações do Ministério da Saúde, em um momento que se procurava conter o avanço da pandemia de Covid-19.

CRIMES CONTA A PROBIDADE NA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 9º, inciso 7- Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo.

Além disso, é citada a suposta omissão do presidente diante da denúncia de irregularidades no contrato da vacina indiana Covaxin.

A respeito desse caso, o superpedido ainda solicita que Bolsonaro seja investigado pelo crime de prevaricação, previsto no Código Penal. A prevaricação se dá quando um funcionário público deixa de praticar um ato para satisfazer interesse pessoal.

CRIMES CONTRA A GUARDA E LEGAL EMPREGO DE DINHEIRO PÚBLICO

Artigo 11º, inciso 5 - Negligenciar a arrecadação das rendas, impostos e taxas, bem como a conservação do patrimônio nacional.

O uso de recursos públicos para a compra e distribuição de medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento de Covid-19, como é o caso da hidroxicloroquina, é citado no texto como crime de negligência de renda.

Segundo o texto, Bolsonaro absteve-se de executar um plano de comunicação que estimulasse o uso de máscaras e o distanciamento social, medidas cruciais para reduzir o contágio do vírus. E ainda gastou dinheiro público com coisas inúteis, como a cloroquina.

CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DE DECISÕES DO JUDICIÁRIO

Artigo 12º, inciso 2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo.

Um dos argumentos usados para atribuir a Bolsonaro esse crime são as denúncias de omissão em de medidas de proteção aos povos indígenas e ao meio ambiente. O texto cita uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que em março de 2020, determinou que o governo federal adotasse medidas para conter o avanço da Covid-19 entre indígenas.

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