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Saiu do ministério

Casagrande: "Salles não soube dar importância às mudanças climáticas"

Investigado em inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), titular do Ministério do Meio Ambiente pediu demissão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2021 às 21:46

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 21:46

O governador Renato Casagrande durante anúncio das medidas de proteção social no enfrentamento à pandemia
O governador Renato Casagrande comentou no Twitter a saída de ministro Crédito: Hélio Filho/ Secom-ES
O governador Renato Casagrande (PSB) comentou, no Twitter, na noite desta quarta-feira (23), a saída do ministro Ricardo Salles, então titular da pasta do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro (sem partido). Investigado em inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de favorecer madeireiros, Salles pediu demissão. 
Alvo de críticas até de setores do agronegócio, Salles nunca foi conhecido pelo ímpeto de preservar o meio ambiente. Para o governador do Espírito Santo, o agora ex-ministro "não soube dar importância à preservação dos biomas e às mudanças climáticas".
Formado em Engenharia Florestal, Casagrande é crítico frequente da gestão Bolsonaro, principalmente em relação à condução do combate à pandemia de Covid-19, mas não somente em relação a esse tema.
O PSB, partido do governador, faz oposição a Bolsonaro e pode se aproximar do ex-presidente Lula (PT) para as eleições de 2022. Casagrande, no entanto, que é secretário-geral da sigla, acena para Ciro Gomes (PDT), a quem apoiou em 2018.

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