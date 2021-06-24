Casagrande: "Salles não soube dar importância às mudanças climáticas"

O governador Renato Casagrande (PSB) comentou, no Twitter, na noite desta quarta-feira (23), a saída do ministro Ricardo Salles, então titular da pasta do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro (sem partido). Investigado em inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de favorecer madeireiros, Salles pediu demissão.
Alvo de críticas até de setores do agronegócio, Salles nunca foi conhecido pelo ímpeto de preservar o meio ambiente. Para o governador do Espírito Santo, o agora ex-ministro "não soube dar importância à preservação dos biomas e às mudanças climáticas".
Formado em Engenharia Florestal, Casagrande é crítico frequente da gestão Bolsonaro, principalmente em relação à condução do combate à pandemia de Covid-19, mas não somente em relação a esse tema.
O PSB, partido do governador, faz oposição a Bolsonaro e pode se aproximar do ex-presidente Lula (PT) para as eleições de 2022. Casagrande, no entanto, que é secretário-geral da sigla, acena para Ciro Gomes (PDT), a quem apoiou em 2018.