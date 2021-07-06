Clima de paz e amor na prestação de contas de Casagrande. Mais uma vez

O governador Casagrande mostrou bom humor junto aos deputados Erick Musso (Republicanos), Marcelo Santos (Podemos), Dary Pagung (PSB) e Coronel Quintino (PSL) Crédito: Bruno Fritz

Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. A prestação de contas de Renato Casagrande (PSB), nesta terça (6), durou quatro horas e meia. Mas, mais uma vez, o governador foi poupado de críticas e discursos mais incisivos. O socialista pode ir pra casa tranquilo tomar seu capelete para aquecer o inverno. O calor que ele poderia ter passado na Assembleia não aconteceu.

Casagrande lembrou dos obstáculos ao longo da sua gestão: das enchentes à pandemia. Com maioria na Casa, o governador disse, com todas as letras, que o Legislativo é parceiro e destacou outra guerra infinita que ele enfrenta: a das fake news.

ENTRE AMIGOS

Vários deputados agradeceram e parabenizaram o governador pela sua gestão.

DURO NA QUEDA

O governador ficou o tempo todo em pé e não precisou ir ao banheiro.

MINUTO A MINUTO

O socialista avisou pelo Twitter que compartilharia os principais trechos do seu discurso.

FROTA OFICIAL

Dez vagas do estacionamento da Assembleia foram destinadas para o governador e sua comitiva.

GOVERNO ITINERANTE

Estiveram presentes no plenário, além da vice-governadora Jacqueline Moraes, os seguintes secretários: Álvaro Duboc (Secretaria de Estado de Economia e Planejamento), Gilson Daniel (Secretaria de Governo), Rogélio Pegoretti Fazenda), Nésio Fernandes (Saúde), Vitor de Ângelo (Educação), coronel Alexandre Ramalho ( Segurança Pública), Luiz César Maretto (diretor-presidente do DER), Fábio Damasceno (Mobilidade Urbana), Tyago Hoffmann (Inovação e Desenvolvimento), Flávia Mignoni (Superintendência de Comunicação) e Davi Diniz (Casa Civil), que foi o escolhido para compor a mesa.

O CORDÃO DE CASAGRANDE...

Já nas redes que transmitiam a prestação de contas, servidores do governo do Estado comentavam, efusivamente, a fala do chefe do Executivo.

ESPAÇOSOS

O número de integrantes foi maior do que o comunicado anteriormente pela Assembleia. Só poderiam 10, mas...

DA TRIBUNA AO PÚLPITO

O deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido) invocou o Salmo 90:12 na abertura da sessão especial. “Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria.”

NO REINO DA MENTIRA

Casagrande destacou que o governo teve de enfrentar, ao longo da pandemia, mentiras criadas por quem queria gerar mais dificuldades no combate à Covid-19. “Fake News infinitas”, frisou. A solução, segundo o governador, foi procurar o Judiciário para travar esse embate.

GATO ESCALDADO

Talvez esperando algum tipo de ataque da oposição, sobre a questão da investigação da compra de álcool 70 com indícios de superfaturamento, o socialista partiu para o que ele elencou como “dever de casa” feito pela gestão.

COINCIDÊNCIA?

A prestação de contas do governador, inclusive, aconteceu num momento em que nenhum município capixaba está dentro do nível alto da matriz de risco da Covid-19.

OUTRA COINCIDÊNCIA?

Casagrande avisou que irá a Boa Esperança nesta sexta-feira (9). O município está em pleno movimento de campanha eleitoral, por causa do pleito suplementar para prefeito.

O FUTURO EM JOGO

Educação é um desafio grande para o Espírito Santo, segundo o governador, por causa dos efeitos da Covid-19.

VIOLÊNCIA PRESENTE

Casagrande ainda disse que os números da violência envergonham.

FIDEL CASAGRANDE CASTRO

Casagrande prometeu que faria um discurso breve, mas foram mais de 40 minutos de falatório.

PACIÊNCIA, POIS

E avisou: vai demorar ainda para chegar à normalidade por causa da pandemia

CITOU O EX-AMIGO

O governador falou que ele e Paulo Hartung (nome e sobrenome citados por Casagrande) fizeram investimentos ao longo de suas gestões no Espírito Santo.

LAMAS PRESENTE!

Bruno Lamas (PSB), um dos mais efusivos deputados da base aliada, soltou um “tô aqui”, para ser encontrado pelo governador. E não houve, de início, o entendimento por parte do governador de que a pergunta dele tinha sido finalizada.

DE$LIGA ISSO!

O ar-condicionado nas costas do governador o incomodou. Ele pediu para reduzir a ventilação atrás dele. “A idade não ajuda muito”, brincou. E ainda tem a tarifa de energia elétrica, né?

MANSO

Foi uma surpresa: o deputado Capitão Assumção (Patriota) fez pergunta ao governador sem aumentar o tom de voz.

A TURMA DO FUNDÃO

Depois de quase três horas de prestação de contas, Damasceno, De Ângelo, Duboc e Ramalho se encostaram na parede para acompanhar a sessão Crédito: Foto do leitor

ME INCLUI FORA DESSA

Carlos Von (Avante), deputado da chamada bancada independente, pediu para que o governo pagasse as emendas dos parlamentares que não estão na base. O governador jogou a bola para o secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz.

DISQUE-CORRUPÇÃO

Casagrande ainda disse para Von que o parlamentar, quando souber de indícios de corrupção, tem que denunciar. E falou que está à disposição caso tenha algo concreto. Mas salientou que as atuais informações que circulam sobre supostas corrupções no Estado são fake news.

EU, HEIN...

O deputado José Esmeraldo fez chamada nominal de todos os secretários presentes. E ainda chamou o secretário Ramalho de “armário”. Há testemunhas.

ENTENDERAM?

Iriny Lopes falou "todes", expressão dedicada a pessoas não-binárias.

NADA A COMENTAR

Theodorico Ferraço (DEM) quis saber a opinião do governador sobre o fechamento das comarcas pelo TJES. Diplomaticamente, Casagrande disse que é chefe de um Poder, que respeita as decisões do outro e que está buscando ações para ajudar o Judiciário.

VIVA JACQUELINE!

Erick quebrou o protocolo e ofereceu a palavra à vice-governadora Jacqueline Moraes. Pelo avançar da hora, ela agradeceu, mas abriu mão do discurso.

LIÇÃO DE CASA