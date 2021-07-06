A prestação de contas do governador Renato Casagrande (PSB) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, nesta terça-feira (6), foi, como de costume, em tom ameno, com vários elogios feitos por parlamentares – "parabéns" foi uma das palavras mais mencionadas.
Prestação de contas de Casagrande na Assembleia - de parabéns a fake news
Alguns deputados de oposição chegaram a questionar o chefe do Executivo sobre temas incômodos, mas genericamente. Carlos Von (Avante), por exemplo, perguntou sobre possíveis casos de corrupção no governo. Ao que Casagrande rebateu que denúncias foram apuradas e arquivadas pelos órgãos de controle, tratando-se, concluiu, de "fake news".
Casagrande discursou e depois ouviu os já mencionados elogios e alguns pedidos de parlamentares, notadamente obras e serviços para suas respectivas bases eleitorais.
Sergio Majeski, que é do PSB, partido do governador, criticou a falta de vagas para o ensino noturno e perguntou se há previsão de reabertura de parte das turmas extintas. Casagrande disse que embora o EJA (Educação de Jovens e Adultos) não substitua o ensino regular noturno, tem feito um esforço para abrir mais salas para EJA.
Houve questionamentos sobre o pagamento de emendas, verbas que os deputados apontam onde devem ser gastas, normalmente para obras e máquinas nas cidades em que têm mais votos. Torino Marques (PSL), que faz oposição, diz que os recursos indicados por ele não têm sido liberados, apesar de o secretário da Casa Civil, Davi Diniz, dizer "já paguei".
Casagrande respondeu: "Quem quer ser independente tem que ser independente". No que Torino retrucou: "Mas não prejudicado".
"Não pode ser independente querendo manter uma dependência", complementou Casagrande, dizendo não acompanhar o dia a dia da liberação de emendas.
A prestação de contas começou por volta das 15h e durou cerca de quatro horas e meia, no plenário da Assembleia. Parte dos deputados participou presencialmente e parte de forma virtual.
JOGO DE FUTEBOL NO TABLET
Nem todo mundo prestou atenção o tempo todo. Marcos Mansur (PSDB), que também elogiou e fez pedidos ao governador, para obras de calçamento e revitalização de ruas em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, em certo momento estava fazendo outra coisa.
Num tablet, o tucano assistia a um jogo de futebol em plena sessão. A partida era entre Itália e Espanha, pela Eurocopa. O momento foi flagrado pela reportagem, que acompanhou a sessão a partir da galeria da Casa, num piso mais elevado.
Hudson Leal (Republicanos) e Bruno Lamas (PSB) também deram uma olhada na partida no tablet de Mansur.
A quem interessar possa, a Itália venceu a Espanha nos pênaltis e foi para a final da Eurocopa.