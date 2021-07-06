Presidente da Assembleia, Erick Musso, e governador Renato Casagrande durante prestação de contas do governador na Assembleia Legislativa Crédito: Leonardo Duarte/Ales

Your browser does not support the audio element. Prestação de contas de Casagrande na Assembleia - de parabéns a fake news

Alguns deputados de oposição chegaram a questionar o chefe do Executivo sobre temas incômodos, mas genericamente. Carlos Von (Avante), por exemplo, perguntou sobre possíveis casos de corrupção no governo. Ao que Casagrande rebateu que denúncias foram apuradas e arquivadas pelos órgãos de controle, tratando-se, concluiu, de "fake news".

Casagrande discursou e depois ouviu os já mencionados elogios e alguns pedidos de parlamentares, notadamente obras e serviços para suas respectivas bases eleitorais.

Sergio Majeski , que é do PSB, partido do governador, criticou a falta de vagas para o ensino noturno e perguntou se há previsão de reabertura de parte das turmas extintas. Casagrande disse que embora o EJA (Educação de Jovens e Adultos) não substitua o ensino regular noturno, tem feito um esforço para abrir mais salas para EJA.

Houve questionamentos sobre o pagamento de emendas, verbas que os deputados apontam onde devem ser gastas, normalmente para obras e máquinas nas cidades em que têm mais votos. Torino Marques (PSL), que faz oposição, diz que os recursos indicados por ele não têm sido liberados, apesar de o secretário da Casa Civil, Davi Diniz, dizer "já paguei".

Casagrande respondeu: "Quem quer ser independente tem que ser independente". No que Torino retrucou: "Mas não prejudicado".

"Não pode ser independente querendo manter uma dependência", complementou Casagrande, dizendo não acompanhar o dia a dia da liberação de emendas.

A prestação de contas começou por volta das 15h e durou cerca de quatro horas e meia, no plenário da Assembleia. Parte dos deputados participou presencialmente e parte de forma virtual.

JOGO DE FUTEBOL NO TABLET

Nem todo mundo prestou atenção o tempo todo. Marcos Mansur (PSDB), que também elogiou e fez pedidos ao governador, para obras de calçamento e revitalização de ruas em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, em certo momento estava fazendo outra coisa.

Num tablet, o tucano assistia a um jogo de futebol em plena sessão. A partida era entre Itália e Espanha, pela Eurocopa. O momento foi flagrado pela reportagem, que acompanhou a sessão a partir da galeria da Casa, num piso mais elevado.

Deputado Hudson Leal e Marcos Mansur vendo jogo de futebol no tablet Crédito: Iara Diniz