ES vai receber 1 milhão de doses de vacina contra a gripe na próxima semana

Vacinação contra a Influenza é importante para evitar casos suspeitos de Covid-19 e diminuir pressão no SUS Crédito: Divulgação | Sesa

O governador Renato Casagrande anunciou que o Espírito Santo vai receber 1 milhão de doses de vacina contra a gripe (Influenza) na próxima semana. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (8) durante lançamento da plataforma de vacinação estadual.

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"Vamos receber do Ministério da Saúde, na semana que vem, um milhão de doses da vacina Influenza. Vai ser importante esse reforço da vacina contra a gripe, vamos fortalecer toda essa aplicação nos município do Estado" Renato Casagrande - Governador

Com a ampliação autorizada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , toda a população com mais de seis meses de idade poderá ser imunizada. O objetivo é diminuir a demanda e a pressão nos hospitais.

O grupo prioritário da campanha da gripe é formado por crianças, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias), trabalhadores da saúde, professores, idosos e indígenas.

De acordo com a Sesa, a prioridade segue sendo a imunização dessas pessoas e, por isso, somente após atingir a meta de 90% é que as doses remanescentes poderão ser destinadas ao restante da população. O uso das reservas técnicas, por sua vez, já está a critério de cada município do Estado.