O governador Renato Casagrande anunciou que o Espírito Santo vai receber 1 milhão de doses de vacina contra a gripe (Influenza) na próxima semana. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (8) durante lançamento da plataforma de vacinação estadual.
ES vai receber 1 milhão de doses de vacina contra a gripe na próxima semana
Desde segunda-feira (5), o Ministério da Saúde autorizou que os Estados liberassem os municípios a usar as doses da reserva técnica para ampliar a vacinação para as pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários da campanha.
"Vamos receber do Ministério da Saúde, na semana que vem, um milhão de doses da vacina Influenza. Vai ser importante esse reforço da vacina contra a gripe, vamos fortalecer toda essa aplicação nos município do Estado"
Com a ampliação autorizada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), toda a população com mais de seis meses de idade poderá ser imunizada. O objetivo é diminuir a demanda e a pressão nos hospitais.
O grupo prioritário da campanha da gripe é formado por crianças, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias), trabalhadores da saúde, professores, idosos e indígenas.
De acordo com a Sesa, a prioridade segue sendo a imunização dessas pessoas e, por isso, somente após atingir a meta de 90% é que as doses remanescentes poderão ser destinadas ao restante da população. O uso das reservas técnicas, por sua vez, já está a critério de cada município do Estado.
Dados divulgados na última segunda-feira (5) indicam que, desde o início da campanha em abril, cerca de 750 mil doses foram aplicadas em território capixaba — o que equivale a uma cobertura de apenas 44%. Com mais de 1,4 milhão de vacinas recebidas, este número poderia ser de 92%. A informação é do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (Sipni).