Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Influenza

ES vai receber 1 milhão de doses de vacina contra a gripe na próxima semana

O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande durante evento realizado no Palácio Anchieta, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (8)

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 16:34

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

08 jul 2021 às 16:34
Vacinação contra a Influenza é importante para evitar casos suspeitos de Covid-19 e diminuir pressão no Sistema Único de Saúde (SUS)
Vacinação contra a Influenza é importante para evitar casos suspeitos de Covid-19 e diminuir pressão no SUS Crédito: Divulgação | Sesa
O governador Renato Casagrande anunciou que o Espírito Santo vai receber 1 milhão de doses de vacina contra a gripe (Influenza) na próxima semana. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (8) durante lançamento da plataforma de vacinação estadual.
ES vai receber 1 milhão de doses de vacina contra a gripe na próxima semana
Desde segunda-feira (5), o Ministério da Saúde autorizou que os Estados liberassem os municípios a usar as doses da reserva técnica para ampliar a vacinação para as pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários da campanha. 
"Vamos receber do Ministério da Saúde, na semana que vem, um milhão de doses da vacina Influenza. Vai ser importante esse reforço da vacina contra a gripe, vamos fortalecer toda essa aplicação nos município do Estado"
Renato Casagrande - Governador
Com a ampliação autorizada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), toda a população com mais de seis meses de idade poderá ser imunizada. O objetivo é diminuir a demanda e a pressão nos hospitais.
O grupo prioritário da campanha da gripe é formado por crianças, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias), trabalhadores da saúde, professores, idosos e indígenas.
De acordo com a Sesa, a prioridade segue sendo a imunização dessas pessoas e, por isso, somente após atingir a meta de 90% é que as doses remanescentes poderão ser destinadas ao restante da população. O uso das reservas técnicas, por sua vez, já está a critério de cada município do Estado.
Dados divulgados na última segunda-feira (5) indicam que, desde o início da campanha em abril, cerca de 750 mil doses foram aplicadas em território capixaba — o que equivale a uma cobertura de apenas 44%. Com mais de 1,4 milhão de vacinas recebidas, este número poderia ser de 92%. A informação é do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (Sipni).

Veja Também

Vacina da gripe: cidades do ES abrem agendamento para público geral

Influenza: entenda por que você não deve abrir mão da vacina da gripe

Ministério da Saúde amplia vacinação da gripe para toda a população

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gripe Renato Casagrande Vacina governo federal Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados