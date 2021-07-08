Site de Vila Velha cai na hora do agendamento para público de 30 anos

Site da prefeitura sai do ar no hora do agendamento para público de 30 anos Crédito: Reprodução Internet

As pessoas que tentam fazer o agendamento da vacina contra a Covid-19 para o público acima de 30 anos no site da Prefeitura de Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (8), enfrentam problemas. Minutos antes das 11h, horário anunciado para a abertura das vagas para a faixa etária de 30 e 31 anos, o sistema já estava fora do ar.

Questionada, a Prefeitura de Vila Velha informou, por meio de nota, que está reestabelecendo o sistema de agendamento para inserir as vagas do público de 30 e 31 anos. Segundo o município, foram identificados 240 mil acessos por segundo, o que ocasionou a queda do sistema.

AGENDAMENTO ANUNCIADO NESTA QUARTA (7)

Na manhã desta quarta-feira (07), a Prefeitura do município anunciou 6.500 vagas de agendamento para o público de 30 a 34 anos. Para evitar um alto número de acessos, os agendamentos seriam de forma escalonada, por faixa etária e em horários distintos, da seguinte forma:

Para o público-alvo de 30 e 31 anos, as vagas deveriam ser ofertadas às 11 h, justamento o horário que o site saiu do ar.