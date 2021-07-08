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Covid-19

Site de Vila Velha cai na hora do agendamento para público de 30 anos

Segundo a Prefeitura, foram identificados mais de 240 mil acessos por segundo, o que ocasionou a queda do sistema

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 11:46

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

08 jul 2021 às 11:46
Site da prefeitura sai do ar no hora do agendamento para público de 30 anos
Site da prefeitura sai do ar no hora do agendamento para público de 30 anos Crédito: Reprodução Internet
As pessoas que tentam fazer o agendamento da vacina contra a Covid-19 para o público acima de 30 anos no site da Prefeitura de Vila Velha,  na manhã desta quinta-feira (8), enfrentam problemas. Minutos antes das 11h, horário anunciado para a abertura das vagas para a faixa etária de 30 e 31 anos, o sistema já estava fora do ar. 
Questionada, a Prefeitura de Vila Velha informou, por meio de nota, que está reestabelecendo o sistema de agendamento para inserir as vagas do público de 30 e 31 anos. Segundo o município, foram identificados 240 mil acessos por segundo, o que ocasionou a queda do sistema. 

AGENDAMENTO ANUNCIADO NESTA QUARTA (7)

Na manhã desta quarta-feira (07), a Prefeitura do município anunciou 6.500 vagas de agendamento para o público de 30 a 34 anos. Para evitar um alto número de acessos, os agendamentos seriam de forma escalonada, por faixa etária e em horários distintos, da seguinte forma:
Para o público-alvo de 30 e 31 anos, as vagas deveriam ser ofertadas às 11 h, justamento o horário que o site saiu do ar. 
Para a faixa etária de 32 e 33, o sistema abrirá às 14h; os munícipes de 34 anos poderão acessar o sistema de agendamento a partir das 16h.

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