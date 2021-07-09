Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jovens, tá chegando!

Covid: imunização avança no ES e cidades vão vacinar a partir de 28 anos

Nesta sexta-feira (9) e no sábado (10), municípios do Sul do Espírito Santo terão vacinação para pessoas acima de 28 anos

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 09:36

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

09 jul 2021 às 09:36
Apesar do agendamento ser feito pelo telefone, algumas pessoas foram até as unidades de saúde
Em Bom Jesus do Norte, terá vacinação para pessoas a partir de 28 anos, neste sábado (10) Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
A Prefeitura de Bom Jesus do Norte, no extremo Sul do Espírito Santo, ampliou a faixa etária para aplicar vacinas contra a Covid-19 no município. Neste sábado (10), pessoas com 28 anos ou mais poderão receber o imunizante. Apiacá também antecipou a idade e vai começar a vacinar este público nesta sexta-feira (9).

BOM JESUS DO NORTE

A vacinação ocorrerá das 8h às 16h, na sala de vacina unidade PSF São João. No total, serão disponibilizadas 137 doses das vacinas Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e da Pfizer da BioNTech.
Segundo a prefeitura, a vacinação será de forma gradual, de acordo com o quantitativo de doses recebidas pelo município. Para receber a vacinação, é necessário apresentar os documentos com cópia: RG e CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacina, se tiver.

APIACÁ 

Após a publicação desta reportagem, Apiacá, município vizinho de Bom Jesus do Norte, informou que pessoas com idade a partir de 28 anos também serão inseridas no calendário de vacinação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a equipe irá buscar um novo lote de vacina nesta sexta-feira (9) e, a partir das 19h, irá iniciar a vacinação.
A imunização será no posto de saúde, que fica próximo à delegacia de polícia, na sede do município. Para receber a vacina, basta apresentar o cartão do SUS ou CPF.

Veja Também

56 mil doses de vacina contra Covid-19 desembarcam no ES

Veja quais municípios vão aderir ao aplicativo para agendar vacina no ES

Alfa, Delta, Gama e Beta: conheça as variantes que ameaçam o país

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bom Jesus do Norte Apiacá ES Sul Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados