Covid: imunização avança no ES e cidades vão vacinar a partir de 28 anos

A Prefeitura de Bom Jesus do Norte, no extremo Sul do Espírito Santo, ampliou a faixa etária para aplicar vacinas contra a Covid-19 no município. Neste sábado (10), pessoas com 28 anos ou mais poderão receber o imunizante. Apiacá também antecipou a idade e vai começar a vacinar este público nesta sexta-feira (9).
BOM JESUS DO NORTE
A vacinação ocorrerá das 8h às 16h, na sala de vacina unidade PSF São João. No total, serão disponibilizadas 137 doses das vacinas Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e da Pfizer da BioNTech.
Segundo a prefeitura, a vacinação será de forma gradual, de acordo com o quantitativo de doses recebidas pelo município. Para receber a vacinação, é necessário apresentar os documentos com cópia: RG e CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacina, se tiver.
APIACÁ
Após a publicação desta reportagem, Apiacá, município vizinho de Bom Jesus do Norte, informou que pessoas com idade a partir de 28 anos também serão inseridas no calendário de vacinação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a equipe irá buscar um novo lote de vacina nesta sexta-feira (9) e, a partir das 19h, irá iniciar a vacinação.
A imunização será no posto de saúde, que fica próximo à delegacia de polícia, na sede do município. Para receber a vacina, basta apresentar o cartão do SUS ou CPF.