Covid: imunização avança no ES e cidades vão vacinar a partir de 28 anos

Em Bom Jesus do Norte, terá vacinação para pessoas a partir de 28 anos, neste sábado (10) Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

A Prefeitura de Bom Jesus do Norte , no extremo Sul do Espírito Santo , ampliou a faixa etária para aplicar vacinas contra a Covid-19 no município. Neste sábado (10), pessoas com 28 anos ou mais poderão receber o imunizante. Apiacá também antecipou a idade e vai começar a vacinar este público nesta sexta-feira (9).

BOM JESUS DO NORTE

A vacinação ocorrerá das 8h às 16h, na sala de vacina unidade PSF São João. No total, serão disponibilizadas 137 doses das vacinas Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e da Pfizer da BioNTech.

Segundo a prefeitura, a vacinação será de forma gradual, de acordo com o quantitativo de doses recebidas pelo município. Para receber a vacinação, é necessário apresentar os documentos com cópia: RG e CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacina, se tiver.

APIACÁ

Após a publicação desta reportagem, Apiacá , município vizinho de Bom Jesus do Norte, informou que pessoas com idade a partir de 28 anos também serão inseridas no calendário de vacinação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a equipe irá buscar um novo lote de vacina nesta sexta-feira (9) e, a partir das 19h, irá iniciar a vacinação.