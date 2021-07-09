56 mil doses de vacina contra Covid-19 desembarcam no ES

Novos lotes de imunizantes da farmacêutica Pfizer chegaram ao Espírito Santo nesta quinta-feira (8). O avião com as caixas térmicas pousou no aeroporto de Vitória às 19h40.
Segundo o Ministério da Saúde, são 56.160 doses que chegaram divididas em 8 lotes. O imunizante foi inspecionado por funcionários do ministério e depois encaminhado para a Rede de Frios da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), ainda em Vitória, onde será catalogado para que seja distribuído nesta sexta-feira (9) aos municípios capixabas.
A expectativa é que na manhã desta sexta-feira (9) também cheguem ao Estado lotes do imunizante Coronavac.