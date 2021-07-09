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Imunização

56 mil doses de vacina contra Covid-19 desembarcam no ES

Os oito lotes com imunizante do laboratório Pfizer chegaram ao Aeroporto de Vitória na noite desta quinta-feira (8)

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 21:12

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

08 jul 2021 às 21:12
Novos lotes da vacina da Pfizer chegam ao ES
Lotes da vacina sendo retirados do avião na noite desta quinta-feira (8) Crédito: Ministério da Saúde
Novos lotes de imunizantes da farmacêutica Pfizer chegaram ao Espírito Santo nesta quinta-feira (8). O avião com as caixas térmicas pousou no aeroporto de Vitória às 19h40.
Segundo o Ministério da Saúde, são 56.160 doses que chegaram divididas em 8 lotes. O imunizante foi inspecionado por funcionários do ministério e depois encaminhado para a Rede de Frios da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), ainda em Vitória, onde será catalogado para que seja distribuído nesta sexta-feira (9) aos municípios capixabas. 
A expectativa é que na manhã desta sexta-feira (9) também cheguem ao Estado lotes do imunizante Coronavac. 

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