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Imunização

Covid-19: Cariacica e Serra abrem agendamento para vacinas nesta quarta

Nas duas cidades, será possível realizar a marcação da primeira dose para pessoas com mais de 35 anos e a da segunda dose

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 21:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2021 às 21:48
A partir desta terça-feira (25), pessoas a partir de 18 anos com comorbidades podem se vacinar em Cachoeiro de Itapemirim. Não precisa de agendamento
Vacinação: Cariacica e Serra tem horários para marcação nesta quarta-feira (7) Crédito: Márcia Leal/PMCI
Os municípios de Cariacica e Serra abrem agendamento para a vacinação contra Covid-19 nesta quarta-feira (7). Nas duas cidades, será possível realizar a marcação da primeira dose para pessoas com mais de 35 anos e a da segunda dose, para quem está no prazo de tomar o reforço. 
Na Serra, as vagas para a primeira dose são para pessoas com idades acima de 35 anos, sem comorbidades; gestantes; puérperas; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência; trabalhadores da Educação; entre outros públicos. No site da prefeitura, também foram anunciadas vagas para a segunda dose, contundo não foi feita a especificação da vacina, apenas o alerta para os já vacinados verificarem o prazo do reforço. 
A marcação na Serra será realizada às 18h desta quarta-feira pelo site http://gti.serra.es.gov.br/saude/.
Já em Cariacica, o agendamento será em dois horários, também nesta quarta:  às 14 horas serão abertas 5 mil vagas para pessoas com 35 anos ou mais sem comorbidades; às 17 horas serão ofertadas 3 mil vagas para a segunda dose de AstraZeneca em pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias.
O agendamento em Cariacica é feito pelo site vacina.cariacica.es.gov.br.

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