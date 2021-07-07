Covid-19: Cariacica e Serra abrem agendamento para vacinas nesta quarta

Na Serra, as vagas para a primeira dose são para pessoas com idades acima de 35 anos, sem comorbidades; gestantes; puérperas; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência; trabalhadores da Educação; entre outros públicos. No site da prefeitura, também foram anunciadas vagas para a segunda dose, contundo não foi feita a especificação da vacina, apenas o alerta para os já vacinados verificarem o prazo do reforço.