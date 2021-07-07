Covid-19: Cariacica e Serra abrem agendamento para vacinas nesta quarta

Na Serra, as vagas para a primeira dose são para pessoas com idades acima de 35 anos, sem comorbidades; gestantes; puérperas; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência; trabalhadores da Educação; entre outros públicos. No site da prefeitura, também foram anunciadas vagas para a segunda dose, contundo não foi feita a especificação da vacina, apenas o alerta para os já vacinados verificarem o prazo do reforço.
A marcação na Serra será realizada às 18h desta quarta-feira pelo site http://gti.serra.es.gov.br/saude/.
Já em Cariacica, o agendamento será em dois horários, também nesta quarta: às 14 horas serão abertas 5 mil vagas para pessoas com 35 anos ou mais sem comorbidades; às 17 horas serão ofertadas 3 mil vagas para a segunda dose de AstraZeneca em pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias.
O agendamento em Cariacica é feito pelo site vacina.cariacica.es.gov.br.