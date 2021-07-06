O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ampliou a faixa etária da vacinação contra a Covid-19. Nesta quarta-feira (6), entre 8h e 12h, pessoas com 37 anos ou mais vão receber a primeira dose da vacina. Segundo a prefeitura, 2.334 mil doses do imunizante serão aplicadas em seis pontos da cidade. Além desse público, gestantes e puérperas também poderão procurar os locais para receber as vacinas.
Covid-19 - Colatina inicia vacinação de pessoas a partir de 37 anos
PONTOS ONDE AS DOSES SERÃO APLICADAS
- Ginásio Zito Dalla (bairro Marista, 389 senhas)
- Clube ACD (bairro São Silvano, 389 senhas)
- Arena Unesc (bairro Honório Fraga, 389 senhas)
- Campo do Samaritana (Córrego do Ouro, 389 senhas)
- Escola Lions Clube de Colatina (bairro Moacir Brotas, 389 senhas)
- Clube Itajuby (bairro Maria das Graças, 389 senhas)
Para receber a primeira dose da vacina, é necessário apresentar carteira de identidade e CPF. As gestantes e puérperas deverão levar laudo médico ou certidão de nascimento dos filho, com até 45 dias após o parto. Todos devem ter 14 dias de intervalo da vacina da gripe.