Covid-19: Colatina inicia vacinação de pessoas a partir de 37 anos

Colatina inicia vacinação contra Covid de pessoas a partir de 37 anos

Para receber a primeira dose da vacina, é necessário apresentar carteira de identidade e CPF. As gestantes e puérperas deverão levar laudo médico ou certidão de nascimento dos filho, com até 45 dias após o parto. Todos devem ter 14 dias de intervalo da vacina da gripe.