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Grande Vitória

Covid-19: veja onde tem agendamento para vacinação nesta sexta-feira (9)

Prefeituras da Grande Vitória abrem agendamentos nesta sexta-feira (09). Mais de 40 mil doses serão ofertadas.

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 11:48

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

09 jul 2021 às 11:48
Vacina Covid-19
Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
Com a chegada de mais vacinas contra covid-19 no Espírito Santo, as prefeituras da Grande Vitória abrem novos agendamentos nesta sexta-feira (09) a fim de acelerar a imunização da população capixaba. São mais de 40 mil vagas para maiores de 35 anos, gestantes e puérperas, pessoas com síndrome de down ou deficiência permanente, trabalhadores da educação, entre outros.
Confira as vagas:

VITÓRIA

Nesta sexta-feira (9), às 14h, mais 4.800 pessoas com 30 anos ou mais poderão agendar a primeira dose da vacina na capital. Já às 16h, 3.600 vagas  serão abertas para segunda dose da AstraXeneca para quem recebeu a primeira dose até 04 de maio. 
O agendamento pode ser feito no site da PMV, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.
A vacinação deste público 30+ será realizada neste sábado (10), no Maanaim Vitória, na Igreja Evangélica de Jardim Penha, no ginásio da Faculdade Salesiano e nas unidades de saúde de Jardim Camburi e Santo Antônio.
A vacinação da segunda dose da AstraZeneca será realizada também neste sábado (10), mas nas unidades de saúde da Ilha de Santa Maria e Maruípe. Também haverá vacinação deste público na próxima terça-feira (13), no Maanaim Vitória e no ginásio da Faculdade Salesiano.

VILA VELHA

No município canela-verde, a prefeitura vai disponibilizar, no sistema de agendamento on-line, 22.930 vagas para vacinação contra a Covid-19.
A partir das 15h, o agendamento será disponibilizado para pessoas com comorbidades, deficiência permanente, síndrome de Down, trabalhadores da educação, gestantes e puérperas, pessoas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca há 70 dias e também para segunda dose da Coronavac. Às 16h, o agendamento estará disponível para o público de 35 anos ou mais.
Agendamentos que serão abertos em Vila Velha :
  • 15h - 1.000 vagas Coronavac (segunda dose)
  • 15h - 350 vagas para pessoas com deficiência permanente
  • 15h - 90 vagas para pessoas com síndrome de down (Pfizer)
  • 16h - 13.850 vagas para população geral 35+
  • 15h - 900 vagas para pessoas com comorbidades
  • 15h - 90 vagas para gestantes e puérperas (vacina Pfizer)
  • 15h - 250 vagas para trabalhadores da educação
  • 15h - 7.400 vagas para segunda dose da vacina AstraZeneca (para pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias)
  • 15h - 900 vagas para pessoas com comorbidades
  • 15h - 90 vagas para gestantes e puérperas (vacina Pfizer)
  • 15h - 250 vagas para trabalhadores da educação
  • 15h - 7.400 vagas para segunda dose da vacina AstraZeneca (para pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias)
O link para o agendamento é https://vacina.vilavelha.es.gov.br.

CARIACICA

Em Cariacica, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, às 14h será aberto um agendamento para vacinação do público com mais de 35 anos de idade sem comorbidades. Já às 17h, o agendamento é para a segunda dose da vacina Astrazeneza para as pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias.
A quantidade de vagas não foi informada pelo município, que também disse que, na próxima semana, com a chegada de novas doses, tem a expectativa de avançar a vacinação para a faixa etária de pessoas com 30 anos ou mais.
O agendamento deverá ser feito pelo link https://vacina.cariacica.es.gov.br/accounts/login/?next=/vacina/

SERRA

Segundo a Secretaria de Saúde da Serra, mais uma agendamento será aberto nesta sexta-feira (09), às 18h. Cerca de seis mil vacinas contra a covid-19 serão disponibilizadas.  
O agendamento é feito somente pelo site da prefeitura e contemplará os públicos de pessoas com idades acima de 35 anos, sem comorbidades, além dos grupos prioritários: idosos, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades, profissionais da Educação e Sistema único de Assistência Social (Suas).
As doses agendadas serão aplicadas no sábado (10) e terça (13).
O agendamento deverá ser feito pelo link http://gti.serra.es.gov.br/saude/

GUARAPARI

Em Guarapari, a Secretaria Municipal de Saúde do município abre nesta sexta-feira (09), às 16h30, o segundo agendamento para pessoas acima de 30 anos, que irão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Serão disponibilizadas 3 mil vagas. A vacinação acontecerá na próxima terça-feira (13), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, não haverá Drive Thru.
A vacinação acontecerá na próxima terça-feira (13), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, não haverá Drive Thru.
Para agendar, basta entrar no site da Prefeitura de Guarapari e selecionar o link “Clique aqui para agendar a vacina”.

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