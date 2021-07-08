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Coronavírus

ES registra mais de 500 mil pacientes curados da Covid-19

A marca foi celebrada pelo governador Renato Casagrande em uma rede social nesta quinta-feira (8). Os dados foram extraídos do Painel Covid-19

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 19:04

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

08 jul 2021 às 19:04
Dados do Painel Covid-19
Dados do Painel Covid-19 Crédito: Divulgação/Governo do Estado
Espírito Santo registrou a marca de 500.903 pacientes curados do quadro de infecção por Covid-19. Os dados extraídos do Painel Covid-19 nesta quinta-feira (8) contabilizam 525.462 casos confirmados e 11.615 óbitos provocados pela doença.
ES registra mais de 500 mil pacientes curados da Covid-19
Os números foram comentados pelo governador Renato Casagrande (PSB) em uma rede social. Na opinião do chefe do Executivo estadual, embora a realidade da pandemia ainda seja preocupante, a quantidade de curados precisa ser celebrada.
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 66.332. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (64.998), seguida por Vitória (55.724) e Cariacica (40.686). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.684), no Sul do Estado.
Em relação aos bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 8.700 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.036. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.868.
Até esta quinta-feira, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

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