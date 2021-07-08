Covid-19: Vila Velha abre agendamento para 22.930 vagas nesta sexta-feira

A partir das 15h, o agendamento será disponibilizado para pessoas com comorbidades, deficiência permanente, síndrome de Down, trabalhadores da educação, gestantes e puérperas, pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca há 70 dias e também para segunda dose da Coronavac. Às 16h, o agendamento estará disponível para o público de 35 anos ou mais.