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Imunização

Covid-19: Vila Velha abre agendamento para 22.930 vagas nesta sexta-feira

Desse total, 13.850 vagas serão abertas para a primeira dose da população com mais de 35 anos. Serão disponibilizados dois horários para a marcação

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2021 às 18:48
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra Covid-19: Vila Velha abre agendamento nesta sexta (9) Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar, no sistema de agendamento on-line, 22.930 vagas para vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (9). A marcação será realizada, em dois momentos, às 15h e às 16h. Para agendar, basta acessar o site disponibilizado pela prefeitura.
Covid-19 - Vila Velha abre agendamento para 22.930 vagas nesta sexta-feira
A partir das 15h, o agendamento será disponibilizado para pessoas com comorbidades, deficiência permanente, síndrome de Down, trabalhadores da educação, gestantes e puérperas, pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca há 70 dias e também para segunda dose da Coronavac. Às 16h, o agendamento estará disponível para o público de 35 anos ou mais.

VAGAS DISPONÍVEIS 

  • Às 15 horas:
    1.000 vagas Coronavac (segunda dose)
    350 vagas para pessoas com deficiência permanente
    90 vagas para pessoas com síndrome de down (Pfizer)
    900 vagas para pessoas com comorbidades
    90 vagas para gestantes e puérperas (vacina Pfizer)
    250 vagas para trabalhadores da educação
    7.400 vagas para segunda dose da vacina AstraZeneca (para pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias)
  • Às 16 horas:
    13.850 vagas para população geral 35+

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