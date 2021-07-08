A Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar, no sistema de agendamento on-line, 22.930 vagas para vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (9). A marcação será realizada, em dois momentos, às 15h e às 16h. Para agendar, basta acessar o site disponibilizado pela prefeitura.
Covid-19 - Vila Velha abre agendamento para 22.930 vagas nesta sexta-feira
A partir das 15h, o agendamento será disponibilizado para pessoas com comorbidades, deficiência permanente, síndrome de Down, trabalhadores da educação, gestantes e puérperas, pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca há 70 dias e também para segunda dose da Coronavac. Às 16h, o agendamento estará disponível para o público de 35 anos ou mais.
VAGAS DISPONÍVEIS
- Às 15 horas:
1.000 vagas Coronavac (segunda dose)
350 vagas para pessoas com deficiência permanente
90 vagas para pessoas com síndrome de down (Pfizer)
900 vagas para pessoas com comorbidades
90 vagas para gestantes e puérperas (vacina Pfizer)
250 vagas para trabalhadores da educação
7.400 vagas para segunda dose da vacina AstraZeneca (para pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias)
- Às 16 horas:
13.850 vagas para população geral 35+