Coronavírus: ES registra 11.615 mortes e tem mais de 525 mil casos

Até esta quinta-feira, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 500.903, com um acréscimo de 1.113 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.