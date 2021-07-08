Coronavírus: ES registra 11.615 mortes e tem mais de 525 mil casos

O Espírito Santo chegou a 11.615 mortes e tem 525.462 casos confirmados do novo coronavírus nesta quinta-feira (8). Nas últimas 24 horas, foram 12 óbitos e 1.004 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 66.332. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (64.998), seguida por Vitória (55.724) e Cariacica (40.686). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.684), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.700 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.036. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.868.
Até esta quinta-feira, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 500.903, com um acréscimo de 1.113 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO NO ES
Até a tarde desta quinta, o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.726.998 no Espírito Santo. Desses, 654.101 também já receberam a segunda dose.