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Avanço da imunização

Boa Esperança vai vacinar contra a Covid pessoas com 20 anos ou mais

O município do Noroeste do Espírito Santo anunciou que os imunizantes serão aplicados das 13h às 19h desta quarta-feira (14), na unidade de saúde do Bela Vista

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 15:38

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

12 jul 2021 às 15:38
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Covid: cidade do capixaba vai vacinar pessoas com 20 anos ou mais Crédito: Ricardo Medeiros
O município de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, deu um grande passo na imunização contra a Covid-19. A cidade inicia nesta quarta-feira (14) a vacinação de pessoas com 20 anos ou mais.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a aplicação dos imunizantes ocorre das 13h às 19h desta quarta-feira na unidade de saúde do Bela Vista. Quem tiver dúvidas sobre a vacinação no município, pode entrar em contato com a sala de vacina municipal por meio do número: (27) 3768-1557.
Para receber os imunizantes, é necessário apresentar documento de identificação, CPF e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

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