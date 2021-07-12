Boa Esperança vai vacinar contra a Covid pessoas com 20 anos ou mais

O município de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, deu um grande passo na imunização contra a Covid-19. A cidade inicia nesta quarta-feira (14) a vacinação de pessoas com 20 anos ou mais.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a aplicação dos imunizantes ocorre das 13h às 19h desta quarta-feira na unidade de saúde do Bela Vista. Quem tiver dúvidas sobre a vacinação no município, pode entrar em contato com a sala de vacina municipal por meio do número: (27) 3768-1557.
Para receber os imunizantes, é necessário apresentar documento de identificação, CPF e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).