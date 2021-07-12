ES começa a vacinar trabalhadores da limpeza urbana contra a Covid-19

Cerca de 15 trabalhadores da limpeza urbana receberam a primeira dose do imunizante no ato simbólico, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

7 mil trabalhadores da categoria receberão o imunizante em todo o Estado. Em uma cerimônia simbólica no bairro Novo México, em Vila Velha , os primeiros trabalhadores do grupo foram contemplados. O evento contou com a presença do governador Renato Casagrande , que comentou sobre a ampliação da imunização. No ato simbólico, 15 profissionais foram vacinados. Ao todo, cerca deda categoria receberão o imunizante em todo o Estado.

Além disso, no próximo dia 15 iniciaremos com os profissionais da indústria. A cada momento vamos avançamos nos grupos prioritários", destacou Casagrande. "Sem dúvidas é mais um momento importante da parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Vila Velha e vacinamos hoje um grupo importantíssimo. Só aqui (Vila Velha) são mais de 700 profissionais. Uns 200 já receberam a vacina por estarem em outros grupos e só aqui nesta empresa serão aproximadamente 400 trabalhadores.. A cada momento vamos avançamos nos grupos prioritários", destacou Casagrande.

Para agilizar e abranger o maior número possível de pessoas, a vacinação dos trabalhadores da limpeza urbana de Vila Velha ocorre nos próprios locais de trabalho, evitando que eles precisem se deslocar até um ponto de vacinação. Cada município, entretanto, é responsável por definir os locais onde a vacina será aplicada.

ANTECIPAÇÃO DA PFIZER

No mesmo evento, Casagrande disse que inicialmente a aplicação da segunda dose do imunizante da Pfizer no Estado não deve ser antecipada como ocorreu com o produzido pela AstraZeneca.

A novidade ficou por conta do provável início da vacinação de jovens no Espírito Santo. O governador disse que a expectativa é que já no final de julho e início de agosto, pessoas com idade entre 12 a 17 anos com comorbidades ou algum grau de deficiência também sejam incluídos na vacinação contra a Covid-19. Estes receberão o imunizante da Pfizer, aplicado em duas doses.

Jovens com comorbidades e com deficiência receberão em breve a imunização no ES com a vacina da Pfizer Crédito: Márcia Leal/PMCI

Até o momento, além da limpeza urbana, as categorias contempladas com a vacinação no Espírito Santo são da saúde, segurança pública, transporte público (rodoviários, portuários, ferroviários e aeroportuários) e educação.