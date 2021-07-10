Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Incentivo à imunização

Empresas dão até folga para trabalhador se vacinar contra a Covid no ES

Iniciativa privada tem se mobilizado para garantir a imunização de profissionais conforme a vacinação contra o novo coronavírus avança no Estado

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 13:04

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 jul 2021 às 13:04
Vacinação acontecerá na terça e na quarta-feira
Vacinação contra a Covid-19: empresas estão incentivando e cobrando imunização dos funcionários Crédito: Márcia Leal/PMCI
Com o avanço da imunização contra a Covid-19 em todo o país, empresas do Espírito Santo estão criando campanhas de conscientização para incentivar trabalhadores que têm essa opção a se imunizarem contra o coronavírus. 
Entre os estímulos estão o abono das horas de ausência para ir vacinar, liberação do trabalhador para ficar um dia em casa, carona até o posto de atendimento e até atendimento médico para quem tem reação.
A rede de supermercados Carrefour, que conta com uma unidade em Vila Velha, por exemplo, resolveu dar um dia de folga aos funcionários que receberem o imunizante. A ação começou na semana passada, mas até os profissionais que já se imunizaram também terão direito ao benefício.

Veja Também

Veja quais municípios vão aderir ao aplicativo para agendar vacina no ES

Candidato pode perder vaga de emprego se não tomar vacina contra Covid

Segundo o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schineider, cada empresa do setor tem adotado um protocolo diferente, mas todas estão incentivando a vacinação dos funcionários, principalmente em função do elevado grau de risco de contaminação no ambiente de trabalho, que conta com circulação intensa de pessoas.
“As empresas têm o maior interesse em vacinar sua equipe, tanto que fizemos ao governo do Estado a solicitação para que os empregados do setor tivessem alguma prioridade na vacinação, porque estão expostos diariamente ao risco”, observou.
Na Golden Investimentos, a prática de oferecer benefício aos vacinados tem sido fazer acordos individuais com cada funcionário. O profissional que apresentar reação à vacina, por exemplo, tem folga garantida. Quase metade dos 50 assessores da empresa já recebeu o imunizante.
Outras empresas têm realizado campanhas educacionais, a fim de conscientizar os funcionários sobre a importância da vacinação. É o caso da Petrobras que também tem abonado as horas de ausência dos empregados cuja vacina seja agendada em horário que coincide com o expediente, assim como da Vale, que, por meio de seus canais de comunicação internos e lideranças, tem incentivado seus colaboradores a participar do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Veja Também

Setor de aço cresce e metalurgia voltar aos níveis pré-crise no ES

Comércio capixaba reage à crise e tem alta de 3,1% nas vendas em maio

No Shopping Vitória, os funcionários têm abertura para agendar a vacinação no horário que considerarem mais confortável. Além disso, há um revezamento entre colegas para dar suporte no agendamento para quem não tem acesso fácil à internet no momento da abertura. Segundo a empresa, também há acompanhamento médico para quem já tomou vacina e teve algum tipo de reação.
Já a Viminas Vidros Especiais divulgou entre os funcionários um vídeo explicativo feito pela equipe de medicina do trabalho da empresa sobre as vacinas contra a Covid-19 e sobre a importância da imunização. Até agora, 33% dos funcionários receberam pelo menos uma dose de vacina.
A Corpus Saneamento e Obras também fez uma campanha interna com ações de incentivo à vacinação, como palestras e produção de comunicados internos conscientizando os trabalhadores sobre a importância de se imunizar. A empresa promoveu, inclusive, uma carona para a vacina, levando funcionários até os locais de imunização.

EMPRESAS ESTÃO VIGIANDO QUEM NÃO SE VACINA; NEGATIVA PODE LEVAR À DEMISSÃO

Mais da metade da população do Espírito Santo já recebeu pelo menos uma dose de alguma das vacinas contra a Covid-19. Além da imunização por faixa etária, a proteção também foi disponibilizada para algumas categoriais cujas atividades são consideradas prioritárias. É caso dos profissionais da área da saúde, da educação e, mais recentemente, dos trabalhadores portuários.
Com a contínua ampliação de doses disponíveis, que tem permitido maior flexibilização das atividades econômicas nas últimas semanas, empresas estão de olho nos profissionais que não se vacinam, colocando em risco a própria saúde, assim como a de terceiros.
Um caso recente no Espírito Santo é de uma professora universitária que se recusou a tomar a vacina, mesmo tendo essa possibilidade. Ela foi comunicada pela instituição de ensino de que deveria entregar seu comprovante de imunização em até 30 dias. Ela acabou se vacinando
Conforma já mostrou A Gazetarecusar a vacina pode até levar à demissão do funcionário.  Em fevereiro deste ano, o Ministério Público do Trabalho (MPT) definiu que, havendo a disponibilidade de vacina, recusar a tomá-la sem apresentar razões médicas documentadas - como laudo que informe a sensibilidade a algum dos componentes do imunizante - pode levar à demissão por justa causa de modo a não colocar em risco a saúde dos demais empregados.
No ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) já havia deliberado que, embora não se possa forçar ninguém a receber a vacina, o Estado, por exemplo, pode impor medidas restritivas a quem se recusar a tomar o imunizante. Essas ações poderiam incluir multa, vedação a matrículas em escolas e o impedimento à entrada em determinados lugares.

Veja Também

Recusar vacina e não usar máscara: o que leva à demissão por justa causa

Unidos pela Vacina: veja como empresas podem ajudar a imunização no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

empresas Vacina Mercado de trabalho Coronavírus no ES Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados