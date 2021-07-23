Imunização contra a gripe: metade do público-alvo foi vacinada no ES

Metade do público-alvo do Espírito Santo está vacinado contra a gripe. Até o momento, o município que mais aplicou a dose foi Ibitirama, com 92,2% das pessoas imunizadas. Fazem parte do grupo indígenas, gestantes, puérperas, crianças, trabalhadores da saúde e idosos.
De acordo com a Secretária de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), por meio da coordenação do Programa Estadual de Imunização, em todo o território capixaba 975.254 pessoas já receberam a aplicação, isso equivale a 51,7% da população.
A Sesa ressaltou ainda que a expectativa é de que a terceira fase da vacinação contra Influenza no Espírito Santo seja de 90%. O grupo prioritário com mais cobertura vacinal é o povo indígena, com 99,5%, logo após aparecem as puérperas, com 70,2%, e as crianças, com 68%.
GRANDE VITÓRIA
Na Grande Vitória, o número total de vacinados é de 421.397 pessoas, o que equivale a 49,6% do público-alvo.
O município com maior percentual de vacinados é Viana, com 36.028, o que equivale a 58,7% da população do município. Em seguida estão Vitória, com 99.368 (58,6%), e Guarapari, com 29.353 (51,4%). Depois aparecem Serra, com 88.097 (48,6%); Vila Velha, com 100.564 (45,5%); e Cariacica, com 67.987 (43,6%).
MINISTÉRIO DA SAÚDE AMPLIOU VACINAÇÃO
No início deste mês, o Ministério da Saúde ampliou a campanha de vacinação contra a gripe para toda a população acima dos seis meses de idade. Quem faz parte dos grupos prioritários e ainda não recebeu a vacina da gripe deve procurar uma unidade de saúde o mais breve possível.