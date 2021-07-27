Testagem nos terminais: quase 700 casos de Covid-19 em 40 dias

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) divulgou nesta terça-feira (27) um balanço dos testes para detectar a Covid-19 realizados em três terminais do Transcol e no Aeroporto de Vitória. Somente nos terminais, desde o inicio da estratégia, em 18 de junho, foram testados 9.401 passageiros, com 688 diagnósticos positivos. O maior índice de detecção ocorreu no Terminal de Jardim América, em Cariacica, com 9,65%.
No total, incluindo o aeroporto, foram 13.039 testes realizados desde 17 de junho. Desses, 787 deram positivo para a doença, o que corresponde a 5,29% dos exames. Somente no Aeroporto de Vitória, onde também há a realização de testes, foram 3.638 pessoas testadas e 99 diagnósticos positivos.
Jardim América foi o primeiro terminal a realizar os testes entre os usuários do Sistema Transcol, no dia 18 de junho. Em seguida, no dia 25 de junho, o Terminal de Laranjeiras, na Serra, foi incluído na iniciativa do governo estadual. E, no dia 2 de julho, o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, também começou a oferecer a testagem. O local com maior número de testes realizados foi Laranjeiras, com 4.558 testagens, sendo 280 positivos.
OS RESULTADOS EM CADA TERMINAL E NO AEROPORTO
Terminal de Jardim América:
- Pessoas testadas: 3118
- Restes positivos: 306
- Taxa de positividade: 9,65
Terminal de Laranjeiras:
- Pessoas testadas: 4558
- Testes positivos: 280
- Taxa de positividade: 5,89
Terminal de Itaparica
- Pessoas testadas: 1725
- Testes positivos: 102
- Taxa de positividade: 4,69
Aeroporto de Vitória
- Pessoas testadas: 3638
- Testes positivos: 99
- Taxa de positividade: 2,38
Total
- Pessoas testadas: 13.039
- Testes positivos: 787
- Taxa de positividade: 5,29