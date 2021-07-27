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Balanço

Testagem nos terminais: quase 700 casos de Covid-19 em 40 dias

No Aeroporto de Vitória, onde também há a realização de testes, foram 3.638 pessoas testadas e 99 diagnósticos positivos desde 17 de junho

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 17:21

Publicado em 

27 jul 2021 às 17:21
Testagem de covid-19 no Terminal de Jardim América, em Cariacica
Fila para testagem de Covid-19 no Terminal de Jardim América, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) divulgou nesta terça-feira (27) um  balanço dos testes para detectar a Covid-19 realizados em três terminais do Transcol e no Aeroporto de Vitória.  Somente nos terminais, desde o inicio da estratégia, em 18 de junho, foram testados 9.401 passageiros, com 688 diagnósticos positivos. O maior índice de detecção ocorreu no Terminal de Jardim América, em Cariacica, com 9,65%.
No total, incluindo o aeroporto, foram 13.039 testes realizados desde 17 de junho. Desses, 787 deram positivo para a doença, o que corresponde a 5,29% dos exames. Somente no Aeroporto de Vitória, onde também há a realização de testes, foram 3.638 pessoas testadas e 99 diagnósticos positivos.
Jardim América foi o primeiro terminal a realizar os testes entre os usuários do Sistema Transcol, no dia 18 de junho. Em seguida,  no dia 25 de junho, o Terminal de Laranjeiras, na Serra, foi incluído na iniciativa do governo estadual.  E, no dia 2 de julho, o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, também começou a oferecer a testagem. O local com maior número de testes realizados foi Laranjeiras, com 4.558 testagens, sendo 280 positivos.

OS RESULTADOS EM CADA TERMINAL E NO AEROPORTO

Terminal de Jardim América:
  • Pessoas testadas: 3118
  • Restes positivos: 306
  • Taxa de positividade: 9,65
Terminal de Laranjeiras: 
  • Pessoas testadas: 4558
  • Testes positivos: 280
  • Taxa de positividade: 5,89
Terminal de Itaparica
  • Pessoas testadas: 1725
  • Testes positivos: 102
  • Taxa de positividade: 4,69
Aeroporto de Vitória
  • Pessoas testadas: 3638
  • Testes positivos: 99
  • Taxa de positividade: 2,38
Total
  • Pessoas testadas: 13.039
  • Testes positivos: 787
  • Taxa de positividade: 5,29

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