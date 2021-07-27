Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

ES recebe 193.600 doses para vacinação contra a Covid-19 nesta semana

As doses começaram a chegar no Estado na manhã desta terça-feira (27), e novos lotes serão entregues até a próxima quinta-feira (29).

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 10:56

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

27 jul 2021 às 10:56
Na manhã desta terça-feira (27), foram entregues 60.100 doses da CoronaVac (Sinovac/Butantan). Para esta remessa, o Ministério encaminhou vacinas multidoses (com dez doses cada) e monodoses (uma dose) deste fabricante.
Na manhã desta terça-feira (27), foram entregues 60.100 doses da CoronaVac (Sinovac/Butantan). Crédito: Sesa
O governo do Espírito Santo receberá, ao longo desta semana, mais 193.600 doses de vacinas contra o novo Covid-19, segundo informações do Ministério da Saúde.
Na manhã desta terça-feira (27), foram entregues 60.100 doses da Coronavac (Sinovac/Butantan). Para esta remessa, o Ministério encaminhou vacinas multidoses (com dez doses cada) e monodoses (uma dose) deste fabricante. O Estado recebeu ainda 21.800 doses da Astrazeneca (Fiocruz/Oxford), referentes ao consórcio Covax.
Ainda na noite desta terça-feira, está prevista a entrega de mais 70.750 doses da Atrazeneca oriundas da Fiocruz. Já na quarta-feira (28), chegarão ao Estado 40.950 imunizantes da Pfizer/BioNTech.
As doses foram encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio. A distribuição da Coronavac aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Norte, Central e Sul será nesta terça-feira (27). A Astrazeneca será entregue às regiões, na quarta-feira (28), e a Pfizer na quinta-feira (29).

DISTRIBUIÇÃO

As doses da Coronavac serão destinadas aos grupos por faixa etária. As da Pfizer serão para segunda dose de gestantes, puérperas, trabalhadores da educação. Já as da Astrazeneca para segunda dose de pessoas com comorbidades, trabalhadores da educação e funcionários do sistema prisional.
Espírito Santo recebe nesta semana 193.600 doses para vacinação contra a Covid-19
Espírito Santo recebe nesta semana 193.600 doses para vacinação contra a Covid-19 Crédito: Sesa

Veja Também

"Antecipação da 2ª dose da Pfizer pode comprometer cobertura", diz Nésio

Governo estadual vai mapear variantes do coronavírus no ES até o fim do ano

ES tem estabilização de óbitos nos últimos 7 dias, diz Secretaria de Saúde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacina SESA Campanha de vacinação Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados