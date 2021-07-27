ES recebe 193.600 doses para vacinação contra a Covid-19 nesta semana

Na manhã desta terça-feira (27), foram entregues 60.100 doses da CoronaVac (Sinovac/Butantan). Crédito: Sesa

governo do Espírito Santo receberá, ao longo desta semana, mais 193.600 doses de vacinas contra o novo Covid-19, segundo informações do Ministério da Saúde.

Na manhã desta terça-feira (27), foram entregues 60.100 doses da Coronavac (Sinovac/Butantan). Para esta remessa, o Ministério encaminhou vacinas multidoses (com dez doses cada) e monodoses (uma dose) deste fabricante. O Estado recebeu ainda 21.800 doses da Astrazeneca (Fiocruz/Oxford), referentes ao consórcio Covax.



Ainda na noite desta terça-feira, está prevista a entrega de mais 70.750 doses da Atrazeneca oriundas da Fiocruz. Já na quarta-feira (28), chegarão ao Estado 40.950 imunizantes da Pfizer/BioNTech.

As doses foram encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio. A distribuição da Coronavac aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Norte, Central e Sul será nesta terça-feira (27). A Astrazeneca será entregue às regiões, na quarta-feira (28), e a Pfizer na quinta-feira (29).

DISTRIBUIÇÃO

As doses da Coronavac serão destinadas aos grupos por faixa etária. As da Pfizer serão para segunda dose de gestantes, puérperas, trabalhadores da educação. Já as da Astrazeneca para segunda dose de pessoas com comorbidades, trabalhadores da educação e funcionários do sistema prisional.