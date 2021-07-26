ES tem estabilização de óbitos nos últimos 7 dias, diz Secretaria de Saúde

Um dos indicadores mais importantes e precisos da pandemia, por medir o número de vidas perdidas para a Covid-19, a Média Móvel de Óbitos (MMO) apresenta estabilização no período dos últimos 7 dias. Nesta segunda-feira (26) o índice era 6,86.
Em entrevista concedida nesta segunda-feira (26), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, falou sobre a presença da variante Delta no Espírito Santo, da antecipação da aplicação da segunda dose da Pfizer e do comportamento da pandemia.
"O Espírito Santo consolida uma fase de recuperação da curva de casos, internação e óbitos, mas já podemos iniciar a observação de uma estabilização nos óbitos, principalmente, na Média Móvel de sete dias. Nós temos um contexto epidemiológico onde maiores quedas deverão ser acompanhadas com o avanço da vacinação", avalia Nésio.
Com 1.921.893 de capixabas vacinados com a primeira dose ou imunizante de dose única, o secretário celebrou o fato de o Estado contabilizar que tem cerca de 50% da população já alcançada com a injeção de algum imunobiológico.
"No entanto, isso quer dizer também que ainda temos 50% da população suscetível e vulnerável a ser atingida pelo vírus sem nenhuma proteção. Não é adequado que consideremos cenas que repetem muito o que vivemos no período do ciclos do Natal até o carnaval, cenas de descumprimento aos protocolos sanitários e ao distanciamento social", ressalta Nésio.