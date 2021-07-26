ES tem estabilização de óbitos nos últimos 7 dias, diz Secretaria de Saúde

À frente da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), está o secretário Nésio Fernandes Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo

Um dos indicadores mais importantes e precisos da pandemia, por medir o número de vidas perdidas para a Covid-19 , a Média Móvel de Óbitos (MMO) apresenta estabilização no período dos últimos 7 dias. Nesta segunda-feira (26) o índice era 6,86.

"O Espírito Santo consolida uma fase de recuperação da curva de casos, internação e óbitos, mas já podemos iniciar a observação de uma estabilização nos óbitos, principalmente, na Média Móvel de sete dias. Nós temos um contexto epidemiológico onde maiores quedas deverão ser acompanhadas com o avanço da vacinação", avalia Nésio.

Com 1.921.893 de capixabas vacinados com a primeira dose ou imunizante de dose única, o secretário celebrou o fato de o Estado contabilizar que tem cerca de 50% da população já alcançada com a injeção de algum imunobiológico.