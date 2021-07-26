Municípios do ES vão poder realizar 2 mil testes por dia em escolas

Testagem de Covid-19 Crédito: Fernando Madeira



Os municípios do Espírito Santo vão poder aplicar, cada um, até dois mil testes contra a Covid-19 dentro das escolas. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, nesta segunda-feira (26), durante coletiva.

De acordo com o secretário, os municípios estão autorizados a organizar as testagem em massa de estudantes, professores e funcionários das unidades escolares.

"Em reunião realizada hoje (26) de manhã, disponibilizamos o Lacen para realizar testagem em massa. Os municípios estão autorizados a realizar até dois mil testes por dia nas escolas em trabalhadores e alunos assintomáticos", disse Nésio.

Nésio explicou ainda que os exames não serão obrigatórios. O município que decidir aplicar a testagem em massa nas escolas deverá submeter à Sesa um plano elaborado de logística e organização da aplicação dos testes.



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