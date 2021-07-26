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Covid-19

Municípios do ES vão poder realizar 2 mil testes por dia em escolas

De acordo com Nésio Fernandes, secretário de Saúde, cidades estão autorizadas a testar trabalhadores e alunos assintomáticos nas unidades de ensino

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 17:09

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

26 jul 2021 às 17:09
Testagem de covid-19 no Terminal de Jardim América, em Cariacica
Testagem de Covid-19 Crédito: Fernando Madeira
Os municípios do Espírito Santo vão poder aplicar, cada um, até dois mil testes contra a Covid-19 dentro das escolas. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, nesta segunda-feira (26), durante coletiva.
De acordo com o secretário, os municípios estão autorizados a organizar as testagem em massa de estudantes, professores e funcionários das unidades escolares.
"Em reunião realizada hoje (26) de manhã, disponibilizamos o Lacen para realizar testagem em massa. Os municípios estão autorizados a realizar até dois mil testes por dia nas escolas em trabalhadores e alunos assintomáticos", disse Nésio. 
Nésio explicou ainda que os exames não serão obrigatórios. O município que decidir aplicar a testagem em massa nas escolas deverá submeter à Sesa um plano elaborado de logística e organização da aplicação dos testes.

AULAS PRESENCIAIS

As aulas presenciais obrigatórias da rede estadual foram retomadas também nesta segunda-feira (26). Com isso, 240 mil estudantes , distribuídos em 430 escolas,  em todo o Estado retornam às salas em dias alternados e não mais em rodízio semanal.
A presença só não será obrigatória para alunos com comorbidades, deficiência, gestantes e lactantes.

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