Aulas presenciais na rede estadual voltam a ser obrigatórias no ES

Alunos da rede estadual Crédito: Carlos Alberto Silva/ Foto de Arquivo

A partir desta segunda-feira (26), estudantes da rede estadual voltam às aulas presenciais de forma obrigatória. São 240 mil alunos em todo o Estado que retornam às salas em dias alternados e não mais em rodízio semanal.



nova medida foi anunciada pelo governador do Estado, Renato Casagrande , em coletiva, no último dia 16. "Vamos continuar com alternância, mas vai ser dia sim e dia não. Não mais semana sim, semana não. A turma que for num dia, não vai no outro dia", explicou, na ocasião.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), as 430 escolas da rede estadual vão atuar com revezamento diário. A presença só não será obrigatória para alunos com comorbidades, deficiência, gestantes e lactantes.

Os pais ou responsáveis por estes grupos devem procurar pela secretaria da escola e informar a condição do estudante.

A Sedu esclareceu ainda que as escolas seguem com aulas presenciais e remotas desde outubro de 2020. As médias sanitárias estabelecidas ainda naquela época- como higienização das mãos, aferição de temperatura, distanciamento social em sala de aula e uso obrigatório de máscara - vão continuar.