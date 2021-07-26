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Aulas presenciais na rede estadual voltam a ser obrigatórias no ES

As 430 escolas da rede estadual vão atuar com revezamento diário. A presença só não será obrigatória para alunos com comorbidades, deficiência, gestantes e lactantes

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 13:28

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

26 jul 2021 às 13:28
Alunos do Colégio Estadual durante a saída no primeiro dia de aula após meses sem aula por causa da pandemia de coronavirus
Alunos da rede estadual Crédito: Carlos Alberto Silva/ Foto de Arquivo
A partir desta segunda-feira (26), estudantes da rede estadual voltam às aulas presenciais de forma obrigatória. São 240 mil alunos em todo o Estado que retornam às salas em dias alternados e não mais em rodízio semanal.
nova medida foi anunciada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em coletiva, no último dia 16. "Vamos continuar com alternância, mas vai ser dia sim e dia não. Não mais semana sim, semana não. A turma que for num dia, não vai no outro dia", explicou, na ocasião.
De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), as 430 escolas da rede estadual vão atuar com revezamento diário. A presença só não será obrigatória para alunos com comorbidades, deficiência, gestantes e lactantes.
Os pais ou responsáveis por estes grupos devem procurar pela secretaria da escola e informar a condição do estudante.
A Sedu esclareceu ainda que as escolas seguem com aulas presenciais e remotas desde outubro de 2020. As médias sanitárias estabelecidas ainda naquela época- como higienização das mãos, aferição de temperatura, distanciamento social em sala de aula e uso obrigatório de máscara - vão continuar. 
Segundo a secretaria, foi realizado um investimento de R$ 200 milhões nas unidades, com mudanças na infraestrutura das escolas e aquisição de objetos necessários ao retorno seguro do docentes, funcionários e estudantes.

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