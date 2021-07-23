Sesa autoriza vacinação de estudantes para intercâmbio no exterior

Vacina contra Covid-19: vacinação surgiu pela demanda de um grupo de 23 estudantes capixabas que vão realizar intercâmbio Crédito: Felipe Tozatto/Secom

A vacinação surgiu pela demanda de um grupo de 23 estudantes capixabas que vão realizar intercâmbio e ainda não foram contemplados pelas etapas da vacinação nacional. O grupo, com faixa etária de 20 e 25 anos, encaminhou uma carta ao governador Renato Casagrande e, posteriormente, se reuniu com representantes da Sesa. De acordo com a estudante e líder do grupo, Tainã Oliveira, alguns países não aceitam viajantes que não estejam 100% imunizados, por isso a preocupação.

Na França, além de estar totalmente vacinado, é necessário que a pessoa esteja imunizada com uma das vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que são a Pfizer, a Moderna, a Astrazeneca e a Janssen. No Brasil, com exceção da Moderna, as outras já estão sendo aplicadas.

Por meio da Comissão Intergestora Bipartite , foi tomada a decisão de imunizar estudantes já matriculados em programas de formação, ensino e pesquisa no exterior e com mais de 18 anos.

A resolução aponta que ficará a cargo da Sesa operacionalizar a vacinação desse público, mas já define que será por lista nominal e que cada estudante deverá apresentar comprovante de identidade e de matrícula ou documento que comprove o elo com a instituição de ensino estrangeira onde ocorrerá a atividade educacional.

Apesar da aparente boa notícia, os estudantes que vão viajar dependeriam da aplicação da Janssen, que é a única vacina aplicada com dose única, ou da diminuição do intervalo de aplicação da vacina da Pfizer para 21 dias, como já acontece em outros países. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde , o intervalo recomendado é de 12 semanas, o equivalente a três meses.

"Estamos esperando, pois ainda não temos uma definição real de quando essa vacinação vai acontecer, fato que ainda nos causa angústia", pontuou Tainã.

Questionada sobre quando será efetivada a aplicação das doses nos estudantes, a Sesa respondeu, por nota, que a imunização desse grupo está em fase de organização, e a previsão é que, inicialmente, seja realizada com doses da Janssen (reserva técnica), sendo aplicadas exclusivamente na Rede de Frio do Estado, que fica em Bento Ferreira, Vitória. Não informou a data em que isso ocorrerá.