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Covid-19

Metade da população do ES já recebeu 1ª dose ou dose única da vacina

Segundo a Sesa, 2,023 milhões de pessoas já receberam primeira aplicação ou vacina da Janssen, que não precisa de reforço. Imunização já se reflete na queda de casos registrados da doença

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 09:14

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jul 2021 às 09:14
Vacina Astrazeneca
Vacinação contra o novo coronavírus avança no Estado Crédito: Carlos Alberto Silva
Metade da população do Espírito Santo já recebeu pelo menos a primeira dose ou dose única da vacina contra a Covid-19. A marca foi comemorada pelo governador Renato Casagrande (PSB), em sua conta do Twitter na noite de sexta-feira (23).
Metade da população do ES já recebeu 1ª dose ou dose única da vacina
De acordo com o painel de vacinação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 2,023 milhões de pessoas receberam a primeira dose do imunizante ou a vacina da Janssen, que exige apenas uma aplicação. Desse total, um pouco mais e 1,1 milhão de pessoas já tomaram também a segunda dose.
A imunização se reflete no número de casos registrados da doença. O Espírito Santo registrou a menor média móvel de mortes provocadas pelo novo coronavírus, referente aos últimos 14 dias, desde outubro de 2020. O indicador chegou a 9,43, uma queda de quase 38% em comparação ao período anterior, cuja média foi de 15,14.
O momento mais crítico da pandemia no Estado foi entre março e abril de deste ano, com patamares sempre elevados de mortes, e picos de 75,4 óbitos na média móvel da semana de 19 de abril.

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