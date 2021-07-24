Metade da população do Espírito Santo já recebeu pelo menos a primeira dose ou dose única da vacina contra a Covid-19. A marca foi comemorada pelo governador Renato Casagrande (PSB), em sua conta do Twitter na noite de sexta-feira (23).
Metade da população do ES já recebeu 1ª dose ou dose única da vacina
De acordo com o painel de vacinação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 2,023 milhões de pessoas receberam a primeira dose do imunizante ou a vacina da Janssen, que exige apenas uma aplicação. Desse total, um pouco mais e 1,1 milhão de pessoas já tomaram também a segunda dose.
A imunização se reflete no número de casos registrados da doença. O Espírito Santo registrou a menor média móvel de mortes provocadas pelo novo coronavírus, referente aos últimos 14 dias, desde outubro de 2020. O indicador chegou a 9,43, uma queda de quase 38% em comparação ao período anterior, cuja média foi de 15,14.
O momento mais crítico da pandemia no Estado foi entre março e abril de deste ano, com patamares sempre elevados de mortes, e picos de 75,4 óbitos na média móvel da semana de 19 de abril.