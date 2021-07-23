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Mapa de Risco

Covid-19: Linhares sai do risco baixo; Grande Vitória se mantém

Ao todo, seis cidades estão no risco moderado, e os demais 72 municípios capixabas seguem em risco baixo para a transmissão do coronavírus

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 18:47

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

23 jul 2021 às 18:47
65º Mapa de Risco Covid-19
O 65º Mapa de Risco Covid-19 divulgado nesta sexta-feira (23) pelo governo estadual Crédito: Governo do ES
A cidade de Linhares saiu do risco baixo e entrou no risco moderado, com mais restrições de atividades, segundo a classificação do novo mapa divulgado nesta sexta-feira (23) pelo Governo do Estado. A Grande Vitória segue em risco baixo. Ao todo, seis cidades estão no risco moderado, e os demais 72 municípios capixabas estão em risco baixo para a transmissão do coronavírus
O novo mapa de risco começa a valer na próxima segunda-feira (26) e terá vigência até o dia 1º de agosto. 
A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.
Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. O mapeamento de risco teve início em abril do ano passado.
65º Mapa de Risco Covid-19
Comparativo semanal do Mapa de Risco Covid-19 Crédito: Governo do ES

Confira a classificação das cidades:

RISCO MODERADO: Alegre, Boa Esperança, Divino de São Lourenço, Governador Lindenberg, Linhares e Mantenópolis.
RISCO BAIXO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

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