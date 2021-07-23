Covid-19: Linhares sai do risco baixo; Grande Vitória se mantém

O 65º Mapa de Risco Covid-19 divulgado nesta sexta-feira (23) pelo governo estadual Crédito: Governo do ES

A cidade de Linhares saiu do risco baixo e entrou no risco moderado, com mais restrições de atividades, segundo a classificação do novo mapa divulgado nesta sexta-feira (23) pelo Governo do Estado . A Grande Vitória segue em risco baixo. Ao todo, seis cidades estão no risco moderado, e os demais 72 municípios capixabas estão em risco baixo para a transmissão do coronavírus

O novo mapa de risco começa a valer na próxima segunda-feira (26) e terá vigência até o dia 1º de agosto.

A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. O mapeamento de risco teve início em abril do ano passado.

Comparativo semanal do Mapa de Risco Covid-19 Crédito: Governo do ES

Confira a classificação das cidades:

RISCO MODERADO: Alegre, Boa Esperança, Divino de São Lourenço, Governador Lindenberg, Linhares e Mantenópolis.