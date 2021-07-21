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"Pacote de felicidade"

Vestida de noiva, mulher toma vacina contra Covid após se casar na Serra

A empolgação da noiva era tamanha que ela não abriu mão de levar, além do marido, o buquê e o casal de padrinhos para o local de vacinação

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 09:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2021 às 09:29

  • Do G1/ES

No sábado (17), a diarista Eliane Vieira, 39 anos, foi se vacinar contra a Covid-19 vestida de noiva, após seu casamento
No sábado (17), a diarista Eliane Vieira, 39 anos, foi se vacinar contra a Covid-19 vestida de noiva, após seu casamento Crédito: Divulgação/Secretaria de Saúde da Serra
Uma mulher de 39 anos foi vacinada contra a Covid-19 após se casar e recebeu o imunizante usando o vestido de noiva, na Serra. Tudo aconteceu na tarde do último sábado (17).
A diarista Eliane Vieira foi com o marido, o mecânico Ronaldo Adriano dos Santos, para a Unidade Regional de Saúde (URS) de Novo Horizonte.
“Foi um pacote de felicidade. Que tenhamos muito amor e saúde”, disse Eliane sobre a sensação de se casar e receber a primeira dose da vacina no mesmo dia.
A empolgação da noiva era tamanha que ela não abriu mão de levar, além do marido, o buquê e o casal de padrinhos para o local de vacinação. A chegada do casal vestido de noivos chamou a atenção de todos que estavam na unidade.
“Fiquei tão feliz, emocionada, que não teve espaço para reação da vacina. Só senti uma leve dor no corpo. Nada que pudesse estragar aquele momento. Quando percebi que minha vacina tinha sido agendada para o mesmo dia do casamento, pensei em remarcar, mas logo concluí que aquela era uma oportunidade única na minha vida”, finalizou a diarista.

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