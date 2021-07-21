Vestida de noiva, mulher toma vacina contra Covid após se casar na Serra

Do G1/ES

No sábado (17), a diarista Eliane Vieira, 39 anos, foi se vacinar contra a Covid-19 vestida de noiva, após seu casamento Crédito: Divulgação/Secretaria de Saúde da Serra

Uma mulher de 39 anos foi vacinada contra a Covid-19 após se casar e recebeu o imunizante usando o vestido de noiva, na Serra . Tudo aconteceu na tarde do último sábado (17).

A diarista Eliane Vieira foi com o marido, o mecânico Ronaldo Adriano dos Santos, para a Unidade Regional de Saúde (URS) de Novo Horizonte.

“Foi um pacote de felicidade. Que tenhamos muito amor e saúde”, disse Eliane sobre a sensação de se casar e receber a primeira dose da vacina no mesmo dia.

A empolgação da noiva era tamanha que ela não abriu mão de levar, além do marido, o buquê e o casal de padrinhos para o local de vacinação. A chegada do casal vestido de noivos chamou a atenção de todos que estavam na unidade.