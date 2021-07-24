Saúde autoriza Pfizer na 2ª dose de grávidas que tomaram AstraZeneca

A aplicação da segunda dose, porém, conforme indicado pelo Ministério da Saúde, deverá respeitar o intervalo adotado para o imunizante utilizado na primeira aplicação.

A pasta ainda recomenda que mulheres grávidas ou no período puerpério, ou seja, até 45 dias após o parto, que tiverem sido imunizadas com a primeira dose da AstraZeneca recebam, preferencialmente, a segunda aplicação da Pfizer. Apenas em caso de não disponibilidade desse imunizante no local de vacinação, o ministério indica a utilização da vacina Coronavac.