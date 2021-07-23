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Pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.800 mortes e mais de 538 mil casos confirmados

Estado registrou 14 óbitos e 789 novas infecções nas últimas 24 horas, de acordo com a atualização do Painel Covid-19 desta sexta-feira (23)

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 18:38

Publicado em 

23 jul 2021 às 18:38
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou a 11.800 mortes e tem 538.351 casos confirmados do novo coronavírus nesta sexta-feira (23). Nas últimas 24 horas, foram 14 óbitos e 789 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 68.258. Em segundo lugar aparece Vila Velha (66.593), seguida por Vitória (56.909) e Cariacica (41.453). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.106), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.897 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.237. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.973.
Até esta sexta, mais de 1,77 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 515.435, com um acréscimo de 906 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO

No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.892.002 no Espírito Santo. Desses, 771.144 também já receberam a segunda dose.

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