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Vacina contra Covid

Vitória abre novo agendamento para 2ª dose de AstraZeneca nesta quarta

Mais 1,1 mil vagas serão disponibilizadas para o público que recebeu a primeira dose (D1) da vacina até o dia 19 de maio

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2021 às 20:59
Vacinação
A vacinação será realizada na quinta-feira (29) e vai atender 1,1 mil pessoas Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Vitória vai abrir novo agendamento para a população tomar a segunda dose (D2) da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (28). Serão 1,1 mil vagas para a população que recebeu a D1, do imunizante AstraZeneca, até 19 de maio. 
O agendamento está previsto para começar às 10 horas e pode ser feito tanto por este link quanto no aplicativo Vitória Online.  A vacina será aplicada na quinta-feira (29), no ginásio da Faculdade Salesiano.

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