Vitória abre novo agendamento para 2ª dose de AstraZeneca nesta quarta

O agendamento está previsto para começar às 10 horas e pode ser feito tanto por este link quanto no aplicativo Vitória Online. A vacina será aplicada na quinta-feira (29), no ginásio da Faculdade Salesiano.
Publicado em 27 de Julho de 2021 às 20:59
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