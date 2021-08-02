Jovem é golpeada com facão e tem rosto queimado com ácido na Serra

Local onde jovem teve rosto queimado com ácido na Serra Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Uma jovem de 20 anos foi ferida com golpe de facão e teve o rosto queimado com ácido na Serra . O crime aconteceu na última sexta-feira (30) no bairro Belvedere. Ela passou por cirurgia e está internada em um hospital, segundo a mãe, que procurou a polícia para registrar a ocorrência neste domingo (1º).

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, a mãe relatou à polícia que tudo aconteceu quando a filha foi abordada por dois homens, que teriam assaltado a jovem. Eles estavam armados e exigiram que ela entregasse os pertences.

Mesmo com a jovem entregando o que foi pedido, os homens teriam dado um golpe de facão e ainda jogado ácido no rosto da jovem. Ela foi socorrida e levada para o hospital.

Ainda segundo a TV Gazeta, mesmo com a versão da mãe falando sobre assalto, a polícia investiga outras motivações para o crime.

RELATO DA VÍTIMA

A jovem, que prefere não ser identificada, está internada em um hospital, mas, por motivos de segurança, o nome do local não será informado. Por telefone, ela contou que havia acabado de sair de um ônibus e seguia para casa quando foi surpreendida por dois homens, que a jogaram no chão e anunciaram um assalto, exigindo que ela lhes entregasse seus bens, incluindo o celular e a bolsa.

Jovem queimada com ácido na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Eles vieram por trás de mim, taparam a minha boca e me jogaram no chão. Eles se ajoelharam em cima de mim para me segurar. Pegaram uma sacola preta com ácido e colocaram na minha boca para eu não gritar. Eu gritei porque estava ardendo muito. Depois, passaram o ácido no meu rosto, esfregaram bastante no meu olho para eu não enxergar", contou a vítima.

Ainda de acordo com a mulher, que trabalha como vendedora de loja, antes de ir embora levando seus pertences, os criminosos fizeram um corte profundo em sua perna, que provocou o rompimento de seu tendão.

Após ser abandonada ferida no local, a vítima gritou por socorro, mas como não havia ninguém na rua, foi caminhando na direção de casa, mesmo sem conseguir enxergar. Ela foi socorrida e levada para um hospital, onde passou por cirurgia. Além do corte em uma das pernas, a moça afirmou que o rosto está queimado e a boca ainda está muito inchada.

A família relatou que a jovem vinha sofrendo ameaças.

O QUE DIZ A PM

A Polícia Militar informou, por nota, a dinâmica da ocorrência registrada pelos agentes. Confira a resposta na íntegra:

"Na noite da última sexta-feira (30), policiais militares foram acionados para irem até a UPA de Serra Sede onde dado entrada uma vítima de lesão corporal. Na Unidade de Pronto Atendimento, a vítima disse que ao desembarcar de um coletivo, no bairro Belvedere, Serra, foi abordada por dois indivíduos. Eles teriam obrigada a mulher a se abaixar, forçando-a tomar um líquido desconhecido e posteriormente jogaram ácido em seu rosto, causando queimaduras. Enquanto estava no chão, a vítima foi ferida por um objeto, que provocou um corte profundo no calcanhar direito. Da mulher foi levado o celular, além de documentos e cartões. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional do município juntamente com o recipiente onde estava o líquido desconhecido."

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil também informou por nota que a ocorrência foi registrada, inicialmente, como lesão corporal e foi entregue na Delegacia Regional de Serra pela Polícia Militar sem suspeitos conduzidos. "O recipiente contendo o líquido utilizado pelos suspeitos foi apreendido e será encaminhado para análise na perícia da Polícia Civil", destacou.

A PC informou ainda que o caso seguirá sob investigação. "Como se trata de uma investigação em andamento, detalhes não serão divulgados, para preservar a apuração dos fatos". O órgão também pede que a população colabore através do Disque-Denúncia 181 caso tenha informações sobre o crime.

"Por meio do Disque-Denúncia 181, a população pode contribuir de forma anônima para o trabalho da Polícia Civil, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", concluiu.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta e do G1 ES