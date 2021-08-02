Avós e neto mortos em grave acidente em Anchieta são sepultados

Os corpos de Fábio Sufê Mendes de Oliveira, 66 anos, da mulher dele, Celeste de Oliveira, de 70 anos, e do neto do casal, Gael Vieira de Oliveira, que morreram em um acidente na noite do último sábado (31) em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, foram enterrados nesta segunda-feira (2).
De acordo com familiares, o enterro do casal de idosos aconteceu durante a manhã no município de São Fidelis, Rio de Janeiro. Eles eram naturais da cidade fluminense, mas moravam em Guarapari.
O menino Gael Vieira de Oliveira, de 4 anos, foi sepultado também nesta segunda, às 9h30, no cemitério da Vila de Itapemirim, em Marataízes. O corpo da criança foi velado na Igreja Presbiteriana Central, no município.
O ACIDENTE
O grave acidente aconteceu entre dois carros, na Rodovia do Sol, ES 060. No carro da família também estava Fabiana Vieira de Oliveira, de 39 anos, mãe do menino Gael Vieira de Oliveira e filha do casal de idosos. Ela foi socorrida em estado grave para um hospital da Grande Vitória.
O motorista do outro carro envolvido na colisão, Francisco Cleniomar da Silva, de 40 anos, também ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. O estado de saúde da vítima não foi informado.
Sobre as causas do acidente, a Polícia Civil informa que o caso foi encaminhado para Delegacia Regional de Anchieta, para apurar os fatos.