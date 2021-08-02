Mulher é suspeita de esfaquear o marido no peito na Serra

Vítima foi atendida na Upa de Carapina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Uma mulher é suspeita de esfaquear o marido na tarde deste domingo (1º), no bairro São Diogo, na Serra. Segundo a Polícia Militar, o homem foi ferido no peito, socorrido por moradores e levado para Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina, no mesmo município. O crime teria ocorrido devido a questões familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal leve, crime que depende de representação criminal para ser investigado.

"A vítima relatou aos policiais civis do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) que não tinha interesse em representar contra a suspeita", diz parte da nota da polícia.