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Bairro São Diogo

Mulher é suspeita de esfaquear o marido no peito na Serra

Segundo a Polícia Militar, o homem foi socorrido por moradores e levado para Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina, no mesmo município. Crime foi registrado como lesão corporal leve

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 12:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2021 às 12:11
Feridos foram socorridos para Upa de Carapina
Vítima foi atendida na Upa de Carapina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Uma mulher é suspeita de esfaquear o marido na tarde deste domingo (1º), no bairro São Diogo, na Serra. Segundo a Polícia Militar, o homem foi ferido no peito, socorrido por moradores e levado para Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina, no mesmo município. O crime teria ocorrido devido a questões familiares.

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Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal leve, crime que depende de representação criminal para ser investigado.
"A vítima relatou aos policiais civis do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) que não tinha interesse em representar contra a suspeita", diz parte da nota da polícia.
Com informações do G1ES

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