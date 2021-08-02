Homem é preso após agredir e ameaçar a esposa com faca em Vitória

Caso de estupro está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 25 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (2) após agredir e ameaçar a esposa, uma dona de casa de 22 anos, no bairro Resistência, em Vitória

Segundo a Polícia Militar , Matheus Cometti Pereira teria agredido a mulher com uma garrafa e a ameaçou com uma faca.

A dona de casa contou que tudo começou depois que ele chegou bêbado em casa e a expulsou dizendo que ficaria com o filho, um bebê de 27 dias. A mulher resistiu, mas acabou saindo de casa com a filha mais velha e conseguiu pedir ajuda a alguns moradores.

Foi na casa de uma vizinha que a vítima conseguiu usar o celular e chamar a polícia. Enquanto a polícia estava a caminho, ela localizou o marido e o bebê com a ajuda de dois homens que ofereceram socorro.

Quando os policiais chegaram, o homem admitiu ter agredido a mulher e foi encaminhado à Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM), em Vitória.

De acordo com a dona casa, ela já tinha uma medida protetiva contra ele. A mulher procurou a Justiça depois de uma briga entre ele e a irmã dela. Depois disso, a mulher voltou com o marido, mas agora não pretende mais voltar e espera que ele fique preso.

"Ele é bastante agressivo. A minha família sempre me alertou. Quero ter segurança, tenho meus filhos pequenos", disse o repórter Kaique Dias, da TV Gazeta.

O homem foi autuado por lesão corporal e ameaça, ambas na forma da Lei Maria da Penha.