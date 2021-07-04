“A pena é ínfima", diz advogada sobre condenação de acusado de espancar mulher no ES

Mônica Peccini Mardegan, de 37 anos, após ser vítima das agresssões Crédito: Divulgação

“A pena é ínfima diante do que aconteceu, mas é a nossa lei. O crime que estava em júri era uma tentativa de homicídio com a qualificadora de feminicídio. Infelizmente não tivemos a resposta que a Mônica (vítima) buscou por quatro anos”, disse Luciana, que atua na defesa de Mônica Peccini Mardegan, de 36 anos, agredida em 2017.

Ainda de acordo com a advogada, a procuradoria irá recorrer da decisão para que Magnun seja condenado à lesão corporal gravíssima. “O Ministério Público irá recorrer, pois ele foi condenado em lesão corporal grave e acreditamos que o correto seria a gravíssima”, completou Luciana.

O júri popular foi no Fórum Desembargador Horta de Araújo, em Cachoeiro, e após voto do júri em vários quesitos, o juiz da 1ª Vara Criminal, Bernardo Fajardo Lima, absolveu o réu da tentativa de homicídio e o condenou ao crime de lesão corporal grave. Magnun seguirá em liberdade, e terá que responder a medidas restritivas. A reportagem demandou o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para confirmar se o órgão vai recorrer da decisão. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Começa júri popular de acusado de espancar namorada em Cachoeiro Crédito: Divulgação/UCM

No fim do julgamento, a defesa de Magnun Buzatto Marques de Almeida, representada pelas advogadas Arlete Barreto de Araújo Silveira e Márcia Pruccoli Gazoni, informou que estão felizes com o sucesso da tese defensiva que foi lesão corporal de natureza grave. “Os jurados entenderam e fizeram a justiça esperada e pleiteada em nosso trabalho. Magnum seguirá a vida, cumprirá a pena em regime aberto, o que, sem dúvida, é a resposta justa para o delito de lesões corporais”, disse.

O CRIME

A vítima Mônica Peccini Mardegan, de 36 anos, teve os dentes quebrados, uma fratura no nariz e ficou oito dias sem conseguir abrir os olhos devido aos hematomas. Ela foi agredida por Magnun Buzatto Marques de Almeida no dia 17 de junho de 2017, depois de uma festa de aniversário, no distrito de Burarama, interior do município de Cachoeiro. Eles tiveram um relacionamento de nove meses. “Fomos a um aniversário do avô dele. Eu dancei com o tio dele e ele com uma tia. Depois disso, ele me chamou para ir embora. No caminho, parou o carro e começou a me dar socos no rosto, até me mordeu. Eu pedia para ele parar, mas ele me jogou para fora do carro, no asfalto, e tentou me esganar. Pensei naquela hora que iria morrer”, relembra a vítima.