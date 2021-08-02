Covid-19: Vitória abre 3.400 vagas para vacinar pessoas entre 25 e 29 anos

Vacinação contra Covid-19 em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Prefeitura de Vitória vai começar a vacinar pessoas entre 25 e 29 anos contra a Covid-19. A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) vai disponibilizar 3.400 vagas, às 16 horas desta segunda-feira (2).

A vacinação será realizada nesta terça (3), no ginásio da Faculdade Salesiano, e na quarta (4) e quinta (5), no Maanaim Vitória.

O agendamento pode ser feito no site da PMV, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br , ou no aplicativo Vitória Online.

AGENDAMENTO TAMBÉM PARA ACIMA DE 30 ANOS

Mais cedo, às 14 horas, a Prefeitura de Vitória também abre novo agendamento para vacinar pessoas com 30 anos ou mais contra o coronavírus.

Serão disponibilizadas 3.500 vagas, por meio do site da PMV ou pelo aplicativo Vitória Online.

A vacinação será realizada nesta terça-feira (3), no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim da Penha. Na quarta-feira (4), também haverá aplicação de doses na Igreja Batista de Jardim da Penha.

GESTANTES, PUÉRPERAS E TRABALHADORES DA INDÚSTRIA

Outros públicos também poderão agendar vacina nesta segunda-feira (02). De acordo com a Prefeitura de Vitória, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) abre novo agendamento para gestantes, puérperas e trabalhadores industriais às 17 horas.

Serão 1.700 vagas, por meio do site da PMV ou pelo aplicativo Vitória Online.