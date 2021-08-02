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Doce sonho

Casal vende doces nas ruas de Alegre para realizar casamento em 2023

Débora Rodrigues Pereira, de 20 anos e Lucas Scardini Neves, de 21 anos, começaram a vender palha italiana como forma de arrecadar dinheiro para realizar o sonho do casal

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 16:33

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 ago 2021 às 16:33
Débora Rodrigues Pereira, de 20 anos e Lucas Scardini Neves, de 21 anos
Débora Rodrigues Pereira, de 20 anos e Lucas Scardini Neves, de 21 anos Crédito: Arquivo/ Débora Rodrigues
Dois jovens universitários, uma receita de palha italiana e um sonho unem Débora Rodrigues Pereira, de 20 anos, e Lucas Scardini Neves, de 21 anos. Moradores de Alegre, no Sul do Espírito Santo, eles desejam se casar em 2023. Para isso, começaram já neste ano de 2021 a arrecadar dinheiro para o casório, com a venda do doce pelas ruas da pequena cidade.
O casal, que estuda na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) no campus de Alegre, conta que se conheceu em uma igreja no município, e namoram há dois anos e cinco meses. Débora Rodrigues Pereira estuda medicina veterinária e Lucas Scardini, nutrição.
“Nosso desejo é casar quando Débora se formar. Tivemos a ideia de vender a palha italiana por ser um doce acessível. Eu até cheguei a trabalhar de garçom numa lanchonete até o início do ano, mas por conta da pandemia, o dono fechou o negócio”, contou Lucas.
Palha italiana é vendida nas ruas de Alg
Palha italiana é vendida nas ruas de Alegre Crédito: Divulgação/palhasitalianas_del
Há cerca de três meses, eles saem às ruas do centro, todas as sextas e sábados durante à noite, para vender a palha italiana a pé e também de bicicleta, quando recebem encomendas. Cada doce custa R$2,50, e os com sabores, R$3,50.
“Esperamos arrecadar R$ 12 mil, mas estamos longe disso. Quando idealizamos vender os doces, recebemos o apoio de nossos familiares. Quando contamos nosso propósito, algumas pessoas acham bonito, outros riem e perguntam se é sério, mas a maioria incentiva a correr atrás de nossos sonhos. Nunca me imaginei fazendo algo tão inusitado e diferente, mas por amor vale tudo”, disse Débora.
Débora veio do município de Aracruz e Lucas, da região metropolitana, do município da Serra, para estudar em Alegre. Eles se dedicam em tempo integral aos cursos, mas criaram uma conta no Instagram para receber encomendas, pelo @palhasitalianas_del.
O casal revela que a data e o município onde o casório será realizado ainda serão definidos.

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